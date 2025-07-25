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Süper Lig'de Forma Giyen En Golcü 10 İsim Açıklandı

Süper Lig'de Forma Giyen En Golcü 10 İsim Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 20:32

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 8 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon heyecanı yaklaşırken, ligde aktif olarak forma giymeye devam eden en golcü 10 futbolcu açıklandı. Listenin zirvesinde, Süper Lig kariyerinde attığı 110 golle Beşiktaşlı Cenk Tosun yer aldı. Deneyimli golcüyü takip eden isimler arasında ligde uzun yıllardır forma giyen önemli oyuncular bulunuyor.

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10. Umut Nayir

10. Umut Nayir

Yıllardır, 1.Lig ve Süper Lig'de forma giyen Umut Nayir, en üst seviyede Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi, milli takıma kadar yükseldi. Anadolu'da birçok takımın gol yükünü sırtlayan Umut listede 43 golle 10.sırada. 

Süper Lig'de oynadığı takımlar: Osmanlıspor, Beşiktaş, Bursaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Konyaspor

9. İrfan Can Kahveci

9. İrfan Can Kahveci

43 golle İrfan Can Kahveci dokuzuncu sırada yer alıyor. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla golleriyle bilinse de geçmişte de Süper Lig'de jeneriklik gollere imza atmıştı: 

Oynadığı takımlar: Gençlerbirliği, Başakşehir, Fenerbahçe

8. Deniz Türüç

8. Deniz Türüç

46 golle sekizinci sıradaki isim futbola Hollanda'da başlayan Deniz Türüç oldu. 

Oynadığı takımlar: Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir

7 Alexandru Maxim

7 Alexandru Maxim

Listenin 50 golle en özel isimlerinden biri belki de Gaziantep FK forması giyen Maxim oldu. Maxim bu başarıyı tek takımda ve Anadolu'da sağladı. 

Oynadığı takım: Gaziantep FK

6. Mauro Icardi

6. Mauro Icardi

Tek takımla 51 gol atarak bu başarıya ulaşan bir diğer isim de Mauro Icardi... Geçtiğimiz sezon o talihsiz sakatlık olmasa belki de listede üst sıralarda olabilirdi.

Oynadığı takım: Galatasaray

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5. Serdar Gürler

5. Serdar Gürler

Anadolu gezginlerinden olan Serdar Gürler, her gittiği takımda iz bırakmayı başardı. Attığı gollerle takımlarına büyük katkı veren Serdar'ın Süper Lig'de gol sayısı 57. 

Oynadığı takımlar: Elazığspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir

4. Emre Akbaba

4. Emre Akbaba

'Diri bir Emre Akbaba...' tanımını karşılayacak şekilde attığı 62 golle bu listede Emre Akbaba üst sıralarda yer alıyor. 

Oynadığı takımlar: Alanyaspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Eyüpspor

3. Mame Thiam

3. Mame Thiam

Anadolu golcülerinden olan Thiam bir dönem Fenerbahçe'de de forma giydi ama 68 golün büyük bölümünü Anadolu'da attı. 

Oynadığı takımlar: Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor

2. Edin Visca

2. Edin Visca

Yüzler kulübüne geçiyoruz ve 101 golle ikinci sırada Edin Visca var. İBB dönemlerinden beri ligimizde yer alan Visca, Trabzonspor'da gollerine devam ediyor.

Oynadığı takımlar: Başakşehir (İBB), Trabzonspor

1. Cenk Tosun

1. Cenk Tosun

Listenin en tepesinde 110 golle Cenk Tosun yer alıyor. Ülkemizde ilk olarak Gaziantepspor forması giyen Cenk, iki dev kulüpte forma giyme onuruna erişti. 

Oynadığı takımlar: Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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