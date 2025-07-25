Süper Lig'de Forma Giyen En Golcü 10 İsim Açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 8 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon heyecanı yaklaşırken, ligde aktif olarak forma giymeye devam eden en golcü 10 futbolcu açıklandı. Listenin zirvesinde, Süper Lig kariyerinde attığı 110 golle Beşiktaşlı Cenk Tosun yer aldı. Deneyimli golcüyü takip eden isimler arasında ligde uzun yıllardır forma giyen önemli oyuncular bulunuyor.
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10. Umut Nayir
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9. İrfan Can Kahveci
8. Deniz Türüç
7 Alexandru Maxim
6. Mauro Icardi
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5. Serdar Gürler
4. Emre Akbaba
3. Mame Thiam
2. Edin Visca
1. Cenk Tosun
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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