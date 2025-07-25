Juventus'un Milli Yıldızı Kenan İçin Chelsea'dan Büyük Teklif Geldi

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden birinden resmi teklif geldi. Haberde yer alan bilgilere göre, Londra temsilcisi, 19 yaşındaki milli oyuncu için cazip bir teklif sunsa da Juventus yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı ve geri çevirdi.

Torino ekibinin, Kenan’ın potansiyeline olan inancının tam olduğu ve oyuncuyu en az bir sezon daha kadroda tutmak istediği belirtilirken; Juventus’un, yalnızca çok yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda masaya oturmayı düşüneceği aktarıldı. Kulüp, Kenan’ı gelecek projelerinde kilit bir oyuncu olarak değerlendiriyor.