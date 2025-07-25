Juventus'un Milli Yıldızı Kenan İçin Chelsea'dan Büyük Teklif Geldi
Juventus’ta sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Hem Serie A’daki yükselen grafiği hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği etkili futbol, genç oyuncuyu kıtanın en çok takip edilen yeteneklerinden biri haline getirdi. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Kenan için nabız yoklamaya başlarken, Juventus ise genç yıldızını kadroda tutmak istiyor.
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Juventus'un genç futbolcusu Kenan için talipler giderek artıyor.
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Chelsea, Kenan Yıldız için servet ödemeye hazır. Chelsea, Juventus'un kapısını çaldı ve teklifini yaptı.
Kenan Yıldız için gelen bu astronomik teklif için Juventus masaya dahi oturmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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