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Juventus'un Milli Yıldızı Kenan İçin Chelsea'dan Büyük Teklif Geldi

Juventus'un Milli Yıldızı Kenan İçin Chelsea'dan Büyük Teklif Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2025 - 22:54

Juventus’ta sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Hem Serie A’daki yükselen grafiği hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği etkili futbol, genç oyuncuyu kıtanın en çok takip edilen yeteneklerinden biri haline getirdi. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Kenan için nabız yoklamaya başlarken, Juventus ise genç yıldızını kadroda tutmak istiyor.

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Juventus'un genç futbolcusu Kenan için talipler giderek artıyor.

Juventus'un genç futbolcusu Kenan için talipler giderek artıyor.

Serie A'da ve milli takımda yaptıklarıyla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Kenan, Juve'de 10 numarayı aldıktan sonra kulübün 'vazgeçilmez' kategorisindeki futbolcularından biri oldu. 

Buna rağmen Avrupa'da Kenan'a talipler artıyor.

Chelsea, Kenan Yıldız için servet ödemeye hazır. Chelsea, Juventus'un kapısını çaldı ve teklifini yaptı.

Chelsea, Kenan Yıldız için servet ödemeye hazır. Chelsea, Juventus'un kapısını çaldı ve teklifini yaptı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, milli yıldızı kadrosuna katmak için temasa geçti. Londra ekibinin Juve'ye teklifi 65 milyon Euro oldu.

Kenan Yıldız için gelen bu astronomik teklif için Juventus masaya dahi oturmadı.

Kenan Yıldız için gelen bu astronomik teklif için Juventus masaya dahi oturmadı.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden birinden resmi teklif geldi. Haberde yer alan bilgilere göre, Londra temsilcisi, 19 yaşındaki milli oyuncu için cazip bir teklif sunsa da Juventus yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı ve geri çevirdi.

Torino ekibinin, Kenan’ın potansiyeline olan inancının tam olduğu ve oyuncuyu en az bir sezon daha kadroda tutmak istediği belirtilirken; Juventus’un, yalnızca çok yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda masaya oturmayı düşüneceği aktarıldı. Kulüp, Kenan’ı gelecek projelerinde kilit bir oyuncu olarak değerlendiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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