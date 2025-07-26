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Fenerbahçe Stadının Adı Değişti: Stadyumun Yeni İsmi Belli Oldu!

Fenerbahçe Stadının Adı Değişti: Stadyumun Yeni İsmi Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 11:57

Fenerbahçe Spor Kulübü Chobani firması ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır” denildi. 

Böylece Fenerbahçe stadının adı da değişmiş oldu. Peki Fenerbahçe stadyumunun yeni adı ne?

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Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı.

Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

'Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.'

Fenerbahçe stadının adı değişti. Yeni stadın adı ne?

Fenerbahçe stadının adı değişti. Yeni stadın adı ne?

Chobani ile anlaşmaya varılmasının üzerine Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adı da değişmiş oldu. Stadyum isim sponsorluğu artık Chobani'de. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi 'Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi' oldu.

Chobani markası kime ait? Chobani nedir?

Chobani markası kime ait? Chobani nedir?

Chobani ABD'nin öne gelen yoğurt markasıdır. Şirket 2005'te Hamdi Ulukaya tarafından kurulmuştur. Hamdi Ulukaya Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyada geldi. 1994 yılında ABD'ye eğitim için giden Ulukaya, 2002 yılında küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Chobani'nin satışları 2011 yılında rekor kırdı ve 1 milyar doların üzerine çıkarak ABD'nin önde gelen markalarının arasına girdi. 

Forbes listesine göre Hamdi Ulukaya'nın güncel serveti 2.3 milyar dolar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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