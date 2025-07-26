Fenerbahçe Stadının Adı Değişti: Stadyumun Yeni İsmi Belli Oldu!
Fenerbahçe Spor Kulübü Chobani firması ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır” denildi.
Böylece Fenerbahçe stadının adı da değişmiş oldu. Peki Fenerbahçe stadyumunun yeni adı ne?
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Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı.
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Fenerbahçe stadının adı değişti. Yeni stadın adı ne?
Chobani markası kime ait? Chobani nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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