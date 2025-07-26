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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya "Sıkıcılık" Eleştirisi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya "Sıkıcılık" Eleştirisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 17:20

Fenerbahçe'nin BUGÜN gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında yaşanan tartışmalara sahne oldu. Toplantıya damga vuran diyaloglardan biri ise Jose Mourinho üzerinden yaşanan gerilim oldu. Ali Koç’un Mourinho’yla ilgili yaptığı yorum dikkat çekerken, kulüp içindeki eski ve yeni yönetim arasındaki görüş ayrılıkları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerilimde söz dönüp dolaşıp Mourinho'ya geldi ve Ali Koç'tan ilginç bir yorum geldi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerilimde söz dönüp dolaşıp Mourinho'ya geldi ve Ali Koç'tan ilginç bir yorum geldi.

Aziz Yıldırım'ın eleştirilerinden sonra konuşan Ali Koç, Yıldırım'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

'Hulusi Bey ve Şekip Bey ile sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi. Onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gıybet ve dedikodular oldu. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam içki dahi içmiyor, futbol dışında dünyanın en sıkıcı adamı, sadece futbol konuşuyor. Şuna kanaat getirdim; başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışanlar var.'

O anlara buradan ulaşabilirsiniz ⬇️

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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