Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya "Sıkıcılık" Eleştirisi

Aziz Yıldırım'ın eleştirilerinden sonra konuşan Ali Koç, Yıldırım'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

'Hulusi Bey ve Şekip Bey ile sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi. Onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gıybet ve dedikodular oldu. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam içki dahi içmiyor, futbol dışında dünyanın en sıkıcı adamı, sadece futbol konuşuyor. Şuna kanaat getirdim; başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışanlar var.'