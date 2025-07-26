Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya "Sıkıcılık" Eleştirisi
Fenerbahçe'nin BUGÜN gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında yaşanan tartışmalara sahne oldu. Toplantıya damga vuran diyaloglardan biri ise Jose Mourinho üzerinden yaşanan gerilim oldu. Ali Koç’un Mourinho’yla ilgili yaptığı yorum dikkat çekerken, kulüp içindeki eski ve yeni yönetim arasındaki görüş ayrılıkları bir kez daha gün yüzüne çıktı.
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerilimde söz dönüp dolaşıp Mourinho'ya geldi ve Ali Koç'tan ilginç bir yorum geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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