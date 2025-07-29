Türkiye Kavruluyor: Tunceli’deki İlginç Sıcaktan Korunma Yöntemi Dikkat Çekti
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de bugün birçok ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Kış aylarıyla meşhur olan Erzurum’da bile hissedilen sıcaklık 38 dereceye kadar yükseldi.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Tunceli’de bir kadın vatandaşın sıcaktan korunma yönetimi ise dikkat çekti.
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Türkiye’de yaklaşık 1 haftadır etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın ise başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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