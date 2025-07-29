Şaşırtan Yöntem: Aşırı Isınan Elektrik Trafosu Buz Kalıpları İle Soğutuldu

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor. Elektrik hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle İzmir’de de sık sık elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

İzmir’de arızalanan ve aşırı ısınan elektrik trafosunun yetkililer tarafından buz kalıpları ile soğutulması ise gündem oldu.