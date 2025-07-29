Şaşırtan Yöntem: Aşırı Isınan Elektrik Trafosu Buz Kalıpları İle Soğutuldu
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor. Elektrik hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle İzmir’de de sık sık elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor.
İzmir’de arızalanan ve aşırı ısınan elektrik trafosunun yetkililer tarafından buz kalıpları ile soğutulması ise gündem oldu.
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Ekipler aşırı ısınan trafoya buz kalıpları ile müdahale etti. 👇
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Ekiplerin ilginç yönetimi sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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