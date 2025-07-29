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Şaşırtan Yöntem: Aşırı Isınan Elektrik Trafosu Buz Kalıpları İle Soğutuldu

Şaşırtan Yöntem: Aşırı Isınan Elektrik Trafosu Buz Kalıpları İle Soğutuldu

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 19:10

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor. Elektrik hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle İzmir’de de sık sık elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

İzmir’de arızalanan ve aşırı ısınan elektrik trafosunun yetkililer tarafından buz kalıpları ile soğutulması ise gündem oldu.

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Ekipler aşırı ısınan trafoya buz kalıpları ile müdahale etti. 👇

Ekiplerin ilginç yönetimi sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

Ekiplerin ilginç yönetimi sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
twitter.com

'Trafoya gelen elektrik sudan geçirilip soğutulmalı, böylece trafo da iletim hatları da ısınma yapmaz. Kurumsala tavsiyedir evde kesinlikle denemeyiniz.'

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twitter.com

'Klima takılamıyor mu? Buzla olacak iş mi?'

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twitter.com

'Üfleseydiniz...'

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twitter.com

'Çok salakça bir iş. geçici ama etkili çözüm bu değil. Bir tane vantilatör, kuvvetlisinden, biraz da su, buza gerek yok. Radyatörden aşağı sızdır şişeyi delip, üzerine üflet. Başında bile beklemeden soğutursun orayı.'

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twitter.com

'Milyarlık firmanın buz fantazisi: Çözümü marketten 40’lık buz alarak buldu. Teknolojiye bak, NASA ağlıyor şu an.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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