Yöntemleri Nedir? Nasıl Yapılır? Tüm Yönleriyle Diş Beyazlatma

Diş yüzeyinde zamanla renk değişiklikleri olabiliyor. Bu değişimler dişlerin doğal beyaz görüntüsünü bozuyor doğal olarak. Dişi doğal rengine geri döndürme işlemine diş beyazlatma deniyor. Burada amaç tabii ki dişlerin beyazlaması, ama beyazlamanın da sağlıklı ve parlak olması isteniyor.

Peki dişler neden sararıyor?

Dişlerin sararmasının birçok nedeni var. Mine tabakasının incelmesi ve altındakinin görünmesi nedeniyle dişler sararıyor. Bunun yanında yediklerimiz de dişleri sarartıyor. Yani çok kahve, çay içiyorsan ya da sigara kullanıyorsan dişlerin sararabiliyor.