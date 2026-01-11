onedio
Yöntemleri Nedir? Nasıl Yapılır? Tüm Yönleriyle Diş Beyazlatma

Meryem Hazal Çamurcu
11.01.2026 - 20:46

Dişlerin hiç beyaz görünmüyor ve artık hoşuna gitmiyorsa dişlerde sararma sorunu yaşıyor olabilirsin. Çay, kahve, sigara derken dişlerimiz sararıyor. Bu lekeleri temizlemenin birçok yolu var elbette. Peki dişlerini eski güzel beyazlığına nasıl kavuşturabilirsin, anlatalım mı?

Diş beyazlatma ne biliyor musun?

Diş yüzeyinde zamanla renk değişiklikleri olabiliyor. Bu değişimler dişlerin doğal beyaz görüntüsünü bozuyor doğal olarak. Dişi doğal rengine geri döndürme işlemine diş beyazlatma deniyor. Burada amaç tabii ki dişlerin beyazlaması, ama beyazlamanın da sağlıklı ve parlak olması isteniyor.

Peki dişler neden sararıyor?

Dişlerin sararmasının birçok nedeni var.  Mine tabakasının incelmesi ve altındakinin görünmesi nedeniyle dişler sararıyor. Bunun yanında yediklerimiz de dişleri sarartıyor. Yani çok kahve, çay içiyorsan ya da sigara kullanıyorsan dişlerin sararabiliyor.

Dişleri beyazlatma yöntemleri neler peki?

Dişleri beyazlatmak için birçok yöntem var. Bunların başında profesyonel beyazlatma işlemleri geliyor. Bu yöntem, diş hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Diş hekimleri bu işlemi nasıl yapıyor?

Beyazlatıcı jel ile diş hekimleri dişleri beyazlatıyor. UV ışığı ya da lazerle aktive ediliyor. Bu işlem kısa bir işlem. 30-60 dakika içinde dişlerin beyazlamış oluyor yani. Etkisi ise 1 yıla yakın sürüyor.

Diş hekimlerine benzer bir yöntemi evde de yapmak mümkün.

Diş hekimlerince hazırlanan bir plakla evde de bu işlemi gerçekleştirebiliyorsun. Bu plakların içine düşük yoğunluklu beyazlatıcı jel konuluyor ve bir süre takılıyor. Tabii bunun süresi diş hekimlerinde yapılandan daha uzun. 6-8 saat boyunca takılıyor. Uzun olsa da etkili bir yöntem.

Bunların yanında bir de marketlerden alınabilecek bazı ürünler var.

Bazı diş macunları ve jel gibi ürünler diş beyazlatabiliyor. Tabii bunların etkileri diğerlerine göre daha yüzeysel. Yani dişlerin üstündeki lekeleri temizliyor ama dişin doğal rengini açmıyor. Yani düzenli kullanıldığında biraz beyazlık ve parlaklık kazandırıyor ama profesyonel uygulamalar gibi bir sonuç beklememek gerek.

Bunlar arasında en kolay ve güvenli yöntem ise Oral-B Yoğun Beyazlık kullanmak!

Dişlerini hızlıca beyazlatmak istiyorsan ama zarar vermekten korkuyorsan Oral-B iO şarjlı diş fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık diş macununu kullanmayı deneyebilirsin. Oral-B Yoğun Beyazlık diş macunu ile 1 günde daha beyaz ve güçlü bir gülüşe kavuşuyorsun. Oral-B'nin klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamıyor, bunun yerine hassas şekilde lekeleri kaldırıyor ve yeni leke oluşmasını da engelliyor.

Bir de doğal yöntemler var elbette.

Diş beyazlatırken evde de bazı yöntemler uygulanabiliyor. Karbonat, limon gibi malzemeler kullanılarak dişler beyazlatılabiliyor. Ama bu yöntemleri kullanırken dikkat etmek gerek. Çünkü diş minesi için bu uygulamalar zararlı olabiliyor. Bu tarz asidik malzemeler diş minesini aşındırarak uzun vadede diş hassasiyetine neden olabiliyor. Belki kısa vadede dişlerin beyazlıyor ama uzun vadede daha çok sorun yaşayabiliyorsun.

Diş beyazlatmadan sonra beslenmeye de dikkat edilmeli.

Diş hekimine gittik ve diş beyazlatma işlemiyle dişlerimizi bir güzel beyazlattık, sonrasında dilediğince yemek yemiyoruz tabii ki. Özellikle dişleri beyazlattıktan sonra ilk 48 saat oldukça kritik. Bu ilk zamanlarda kahve, çay, sigaradan bir süre uzak durmak gerekiyor. Yine bu süreçte renki gıdalardan da uzak durmakta fayda var. 

Birkaç gün hassasiyet oldukça normal!

Dişlerini beyazlattıktan sonra sıcak ve soğuk şeylere karşı hassasiyet olabiliyor. Bu gayet olağan bir durum. Birkaç gün içinde geçecek bu durum sonrasında normale dönmek mümkün.

Dişleri beyazlattık, bu kalıcı olacak mı?

Bu sorunun cevabı maalesef hayır. Çünkü diş hekimlerinde yapılan beyazlatma işleminin etkisi bir süre sonra geçiyor. Bu durumda elbette yaşam tarzının çok etkisi var. Eğer düzgün beslenip dikkat edersen 6 ay ile 2 yıl arasında dişlerin beyaz kalmaya devam ediyor. Ama dişlerin sararmasına neden olan davranışları sürdürürsen elbette kısa sürede etkisi kaybolacaktır.

Herkes dişlerini beyazlatabilir mi?

Hamilelerin, emziren annelerin dişlerini beyazlatma işlemi yapması önerilmiyor. Yine 16 yaşından küçükler için de önerilen bir uygulama değil.

