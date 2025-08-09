Diyanet TV'deki Bir Programda Kullanılan 'Allah Baba' İfadesi Hakkında İşlem Başlatıldı

Diyanet TV'deki 'Günün Bereketi' adlı programın 313. bölümünde yer alan 'Allah baba' ifadesi gündem olunca Diyanet konu hakkında bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Allah baba' ifadesinin Tevhid inancıyla çeliştiği ve yayın ilkeleriyle uyuşmadığı belirtildi. Bu tür bir ifadenin din eğitimi açısından kabul edilebilir olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, bu durumdan sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı da duyuruldu.