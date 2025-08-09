onedio
Diyanet TV'deki Bir Programda Kullanılan 'Allah Baba' İfadesi Hakkında İşlem Başlatıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 20:37 Son Güncelleme: 09.08.2025 - 20:47

Diyanet TV'deki 'Günün Bereketi' adlı programın 313. bölümünde yer alan  'Allah baba' ifadesi gündem olunca Diyanet konu hakkında bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Allah baba' ifadesinin Tevhid inancıyla çeliştiği ve yayın ilkeleriyle uyuşmadığı belirtildi. Bu tür bir ifadenin din eğitimi açısından kabul edilebilir olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, bu durumdan sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı da duyuruldu.

O ifadenin geçtiği anları buradan izleyebilirsiniz;

" 'Allah baba' ifadesinin kabul edilemez"

" 'Allah baba' ifadesinin kabul edilemez"

6 Ağustos günü yayınlanan bölüme yazar Hatice Ebrar Akbulut da katılmıştı. Kullanılan ifadenin ardından işlem başlatılmasını kimileri doğru bulurken kimileri ise yalnızca bir kitaptan alıntı yapıldığını, incelemeye gerek olmadığını savundu.

