Sol Kumanda İpi Düğümlendi: Bir Yamaç Paraşütü Sırasında Yaşanan Aksilik Pilotun Soğukkanlılığı ile Çözüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2025 - 21:24

Yamaç paraşütü, doğanın içinde yapılan ve insana farklı bir deneyim sunan bir spor. Ülkemizin pek çok bölgesinde de yapılıyor. Ancak her ekstrem sporda olduğu gibi yamaç paraşütünde de dikkat edilmesi gereken bazı riskler var. Ani hava değişimleri, sert inişler, tecrübesizlikten kaynaklı kontrol kayıpları ya da ekipman arızaları ciddi kazalara yol açabilir.

Kayseri Ali Dağı’nda pilot Emin Gürpınar eşliğinde yapılan uçuş sırasında bir aksilik yaşandı. Pilot soğukkanlı bir şekilde inişi gerçekleştirmeyi başardı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bir sorunumuz var"

Pilot Emin Gürpınar bir sorun olduğunu fark etti fakat hem kendi panik yapmadı hem de yolcusun u endişelendirmedi. 'Bir sorunumuz var' diyerek küçük bir uyarı yapan Gürpınar paraşütü sakince kalkış yaptıkları yere geri döndürdü. Pilotun soğukkanlılığı sayesinde olası bir felaketin önüne geçildi.

Pelin Yelda Göktepe
