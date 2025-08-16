Sol Kumanda İpi Düğümlendi: Bir Yamaç Paraşütü Sırasında Yaşanan Aksilik Pilotun Soğukkanlılığı ile Çözüldü

Yamaç paraşütü, doğanın içinde yapılan ve insana farklı bir deneyim sunan bir spor. Ülkemizin pek çok bölgesinde de yapılıyor. Ancak her ekstrem sporda olduğu gibi yamaç paraşütünde de dikkat edilmesi gereken bazı riskler var. Ani hava değişimleri, sert inişler, tecrübesizlikten kaynaklı kontrol kayıpları ya da ekipman arızaları ciddi kazalara yol açabilir.

Kayseri Ali Dağı’nda pilot Emin Gürpınar eşliğinde yapılan uçuş sırasında bir aksilik yaşandı. Pilot soğukkanlı bir şekilde inişi gerçekleştirmeyi başardı.