Felaketin Boyutunu Bir Kere Daha Hatırlattı: 17 Ağustos Depremi'nin Titreşim Frekansları Sese Dönüştürüldü

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar pek çok depremle sarsıldık ve sayısız canımızı kaybettik. 17 Ağustos 1999’da, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Saat 03.02’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi.
Kocaeli Üniversitesi'nin Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Hamdullah Livaoğlu, Marmara Depremi'nin titreşim frekanslarını ses dalgalarına dönüştürdü. Depremin yarattığı enerjiyi ve etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayan bu ses pek çok kişiye oldukça ürkütücü geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarsındı yaklaşık 45 saniye sürmüştü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın