Felaketin Boyutunu Bir Kere Daha Hatırlattı: 17 Ağustos Depremi'nin Titreşim Frekansları Sese Dönüştürüldü

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar pek çok depremle sarsıldık ve sayısız canımızı kaybettik. 17 Ağustos 1999’da, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Saat 03.02’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi.

Kocaeli Üniversitesi'nin Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Hamdullah Livaoğlu, Marmara Depremi'nin titreşim frekanslarını ses dalgalarına dönüştürdü. Depremin yarattığı enerjiyi ve etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayan bu ses pek çok kişiye oldukça ürkütücü geldi.