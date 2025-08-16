onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Felaketin Boyutunu Bir Kere Daha Hatırlattı: 17 Ağustos Depremi'nin Titreşim Frekansları Sese Dönüştürüldü

Felaketin Boyutunu Bir Kere Daha Hatırlattı: 17 Ağustos Depremi'nin Titreşim Frekansları Sese Dönüştürüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2025 - 20:11

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar pek çok depremle sarsıldık ve sayısız canımızı kaybettik. 17 Ağustos 1999’da, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Saat 03.02’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi.

Kocaeli Üniversitesi'nin Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Hamdullah Livaoğlu, Marmara Depremi'nin titreşim frekanslarını ses dalgalarına dönüştürdü. Depremin yarattığı enerjiyi ve etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayan bu ses pek çok kişiye oldukça ürkütücü geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sarsındı yaklaşık 45 saniye sürmüştü.

Sarsındı yaklaşık 45 saniye sürmüştü.

Yaşanan felaket resmi rakamlara göre 17 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, on binlerce kişinin yaralanmasına ve yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede yaşanan bu büyük felaket, ekonomik açıdan da derin yaralar açtı. Ardından ülkemiz benzeri görülmemiş bir felaketle daha karşılaştı ve 6 Şubat günü art arda meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ilimizde birden yıkıma neden olmuştu. Ülkemiz deprem ülkesi olmasına rağmen henüz bu konuda net adımlar atılmadı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın