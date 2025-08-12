Kullanılamaz Hale Geldiler: Çanakkale'deki Yangında Birçok Otomobil Küle Dödü

Yoğun sıcakların bastırdığı ilk günden beri ülkemiz yangın felaketleri ile mücadele ediyor. Neredeyse her gün farklı bir ilimizden kötü haber geliyor. Bir ilimizdeki yangının kontrol altına alınmasına sevinemeden başka bir bölgeden yeni bir yangın haberi geliyor. Çanakkale de günlerdir yangın ile mücadele ediyor. Ormanlık alanda başlayan yangın çok kısa bir sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız tedavi altına alınırken, bazı vatandaşlarımız da güvenli bölgelere tahliye edildi. Pek çok ev ve otomobil küle döndü.

Yangında küle dönen araçların görüntüleri paylaşıldı. Kısa sürede alevlere teslim olan bölgelerde kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.