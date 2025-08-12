onedio
Kullanılamaz Hale Geldiler: Çanakkale'deki Yangında Birçok Otomobil Küle Dödü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 16:25

Yoğun sıcakların bastırdığı ilk günden beri ülkemiz yangın felaketleri ile mücadele ediyor. Neredeyse her gün farklı bir ilimizden kötü haber geliyor. Bir ilimizdeki yangının kontrol altına alınmasına sevinemeden başka bir bölgeden yeni bir yangın haberi geliyor. Çanakkale de günlerdir yangın ile mücadele ediyor. Ormanlık alanda başlayan yangın çok kısa bir sürede yerleşim yerlerine ulaştı. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız tedavi altına alınırken, bazı vatandaşlarımız da güvenli bölgelere tahliye edildi. Pek çok ev ve otomobil küle döndü.

Yangında küle dönen araçların görüntüleri paylaşıldı. Kısa sürede alevlere teslim olan bölgelerde kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz dakikalarda Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun'daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Acı bilanço ise yangınlar kontrol altına alındıktan sonra ortaya çıktı.

