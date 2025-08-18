Kadıköy Boğası, Arif v 216, Whiplash: 22 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Hırslı bir caz davulcusu olan Andrew Neiman, prestijli bir konservatuvarda eğitim alır ve müziğe tutkuyla bağlıdır. Onu daha da zorlayıcı bir konuma taşıyan isim ise acımasız eğitim yöntemleriyle tanınan öğretmeni Terence Fletcher’dır. Fletcher, öğrencilerinin sınırlarını zorlayarak onları mükemmelliğe taşıdığını düşünür ve bu amaçla Neiman’ı psikolojik olarak yıpratır. Neiman, elleri kanayana kadar prova eder, başarısızlık korkusuyla yaşamını müziğe adar. Bu süreç, onun insanlık dışı bir takıntıya sürüklenmesine neden olur. Film, eğitim, başarı hırsı ve fedakârlık arasındaki sınırları sorgulayan güçlü bir psikolojik drama olarak öne çıkar.