Kadıköy Boğası, Arif v 216, Whiplash: 22 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Kadıköy Boğası, Arif v 216, Whiplash: 22 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 09:20

Sinemaseverler, sizler için 22 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmleri derledik. Son zamanlarda vizyonda eski filmlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu hafta da hem yeniler hem eskiler derken sinemaseverleri mutlu edecek filmler vizyona girecek! Sizleri güldüren efsaneler de, sosyal medyada ünlenen Kadıköy Boğası’nın filmi de vizyonda olacak! Gelin neler varmış birlikte bakalım…

Batman Başlıyor

Batman Başlıyor

Bruce Wayne, ailesinin trajik ölümüyle sarsıldıktan sonra dünyaya açılır ve sonunda adaletin kalesi Gotham’a geri döner. Zenginliğini ve zekâsını, korkanların korkmasını sağlayacak bir kahramana dönüşmek için kullanır. Usta dövüş yeteneği, ileri teknoloji ürünü araçlar ve zekâsıyla şehirde suçun kökünü kazımayı hedefler. Yalnızca bir kostüm değil, bir sembol haline gelir. İçsel korkusunu yenerken suçlulara karşı adeta bir gölge gibi hareket eder. Hikâye, Wayne’in karanlığıyla yüzleşmesini ve umut getiren bir simgeye dönüşmesini anlatır.

Kadıköy Boğası

Kadıköy Boğası

Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Mustafa Başaran’ın yaşamı perdeye taşınıyor. Nişanlısı Rabia ve sadık köpeği Çomar, Kadıköy Boğası’nın hayatında önemli yer tutuyor. Film, Kadıköy Boğası’nın sıradan bir hayatı mizah ve samimiyetle anlatırken, İstanbul’un canlı dokusunu da içselleştiriyor. Sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacak film aslında bir biyografik yapım.

Arif v 216

Arif v 216

Arif, insana dönüşmeyi hayal eden robot 216 ile tanışır ve bu sıradışı dostluk başlar. İkili, insan gibi yaşamayı öğrenme çabasında eğlenceli ve sıcak anlar yaşar. Robotun farklılığı, aşkı ve insan olmanın inceliklerini beraber keşfetmelerine yol açar. Arif ve 216, mizah dolu bir birliktelikle, farklı olanın kabulünü işliyor. Bilim kurgu ögeleriyle bezeli bu komedi, izleyiciye duygu dolu bir yolculuk sunuyor. Samimi ve neşeli üslûbuyla insanlığı yeniden sorgulatıyor.

Johnny Puff: Buzda Macera

Johnny Puff: Buzda Macera

Johnny Puff ve ekibi, kötü Otto von Walrus’un dünyayı buz çağına sürükleme planına karşı harekete geçer. Kuş köyü Taigasville’in donmasını önlemek için nefes kesen bir gizli misyon başlar. Takım ruhu, dostluk ve çevre bilinci filmde ön plandadır. Ailece izlenebilecek bu macera, görsel şöleni ve sıcak anlatımıyla dikkat çeker. Animasyonun verdiği renkli atmosfer içinde, cesaret ve dayanışmanın önemi vurgulanır. Eğlenceli ve öğretici öyküsüyle çocuklara ilham verir.

Gülizar Yol Ayrımı

Gülizar Yol Ayrımı

Gülizar’ın hayatı önemli ve zor bir kararın eşiğinde değişir. Yol ayrımına gelen karakter, içsel çatışmaları ve yüzleşmeleriyle izleyiciyi içine çeker. Dram türündeki bu yapım, insanın kendisiyle ve çevresiyle hesaplaşmasını işler. Karakter gelişimi odaklı anlatımıyla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarır. Sercan Muhammet’in yönetmenliği, duyguları yalın ama etkileyici biçimde yansıtıyor. Sade ama derin hikâyesiyle farklı bir duygu yoğunluğu sunar.

Heidi

Heidi

Heidi, dedesinin yanında yaşayan küçük, sevgi dolu bir yetim kızdır. Teyzesinin onu Frankfurt’a göndermesiyle şehir yaşamına geçiş, Heidi için önce uyum sorunu yaratır. Bir yandan Clara adındaki engelli kıza arkadaşlık ederken, bir yandan da Alpler’in doğasına olan özlemini derinden hisseder. Köy ve şehir arasında yaşadığı bu yaşam biçimi çatışması, Heidi’nin içindeki güçlü sevgi ve sadeliği ortaya çıkarır. O, temiz yüreği ve samimiyetiyle çevresindekilerin hayatına dokunur, herkese umut verir. Hikâye; doğayla iç içe bir yaşam ve insanı insana yaklaştıran sıcaklık üzerine dokunaklı bir pencere açar.

Whiplash

Whiplash

Hırslı bir caz davulcusu olan Andrew Neiman, prestijli bir konservatuvarda eğitim alır ve müziğe tutkuyla bağlıdır. Onu daha da zorlayıcı bir konuma taşıyan isim ise acımasız eğitim yöntemleriyle tanınan öğretmeni Terence Fletcher’dır. Fletcher, öğrencilerinin sınırlarını zorlayarak onları mükemmelliğe taşıdığını düşünür ve bu amaçla Neiman’ı psikolojik olarak yıpratır. Neiman, elleri kanayana kadar prova eder, başarısızlık korkusuyla yaşamını müziğe adar. Bu süreç, onun insanlık dışı bir takıntıya sürüklenmesine neden olur. Film, eğitim, başarı hırsı ve fedakârlık arasındaki sınırları sorgulayan güçlü bir psikolojik drama olarak öne çıkar.

Sörfçü

Sörfçü

Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği bu gerilim filmi, izleyiciyi dalgaların yanı sıra gerilimin sularına da sürüklüyor. Karanlık atmosfer ve sürpriz dolu gelişmelerle ilerleyen öykü, izleyeni koltuğuna çiviliyor. Sık sık beklenmedik dönüşler yapan film, adeta bir istem dışı sörf deneyimi yaşatıyor. Korku ve merak duygularını dengeleyen sahneleriyle öne çıkıyor. İzleyici, hem gözlemci hem de adrenalin dolu bir yolcuyla baş başa kalıyor. Gerilim doyasıya hissediliyor, ama dozu ölçülü tutuluyor.

Ölümle Oyun

Ölümle Oyun

Tema parkında tatil planlayan bir grup arkadaş, kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulur. İlk anda eğlence beklerken karanlık güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku öğeleri, adrenalini yükselten hızlı tempoyla birleşir. Tehlike her köşede pusuya yatmıştır ve hiçbir yer güvenli değildir. Birlikte hayatta kalmak için hem fiziki hem zihinsel dayanıklılık gerekir. Film, oyuncular arasındaki ilişki dinamikleriyle gerilimi katmerlendirir.

Kahpe Bizans

Kahpe Bizans

Film, kanguru saldırılarıyla anayurtlarını terk edip Anadolu’ya ulaşan Nacaroğulları soyundan doğan bebeklerin talihsiz macerasını anlatır. Bizans İmparatoru İlletyus, bir kehanet sonucu çocuklardan korkar ve yeni doğan tüm bebeklerin öldürülmesini emreder. Bunun üzerine Süper Gazi, eşine bebeğini bir sepete koyup nehre bırakmasını söyler; böylece mucizevi bir şekilde hayatta kalan bebek öykünün odağı olur. Film, bu dramatik başlangıcı mizahi bir dille ele alarak izleyiciye tarihle iç içe, komik bir serüven sunar. Parodi tadındaki anlatımı, dönemi hicveden esprilerle besler. Yer yer absürt sahnelerle Türk sinemasına özgü eğlenceli bir tat kazandırır. Bu sıra dışı ve neşeli film, farklı bir yerli komedi deneyimi vaat eder.

Zincirkıran

Zincirkıran

Anadolu’nun ücra bir köyünde kan donduran bir seri katil köylüler tarafından diri diri gömülür. Ancak bu vahşet, ölümünden sonra bile topluluğun huzurunu bozmaya devam eder. Köy halkı, geçmişin lanetinden kurtulmak için korkuyla yüzleşmek zorunda kalır. Korkunun zinciri kırılmalı; ama bu kolay olmaz. Film, geçmişin gölgelerinin bugünümüzü nasıl etkileyebileceğini karanlık bir öyküyle anlatır. Anlatımı sade ama rahatsız edici bir atmosfer içerir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
