Kadıköy Boğası, Arif v 216, Whiplash: 22 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?
Sinemaseverler, sizler için 22 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmleri derledik. Son zamanlarda vizyonda eski filmlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu hafta da hem yeniler hem eskiler derken sinemaseverleri mutlu edecek filmler vizyona girecek! Sizleri güldüren efsaneler de, sosyal medyada ünlenen Kadıköy Boğası’nın filmi de vizyonda olacak! Gelin neler varmış birlikte bakalım…
Batman Başlıyor
Kadıköy Boğası
Arif v 216
Johnny Puff: Buzda Macera
Gülizar Yol Ayrımı
Heidi
Whiplash
Sörfçü
Ölümle Oyun
Kahpe Bizans
Zincirkıran
