Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'la Buluştu Rol İstedi

Victor Osimhen'le bir araya gelen Şahan Gökbakar, Osimhen'den ilginç de bir soru aldı.

Osimhen, 'Filmlerinde bana da rol verecek misin?' diye sorarken Gökbakar da 'Tabi ki' yanıtını verdi.

Daha sonra Instagram'da bu anları paylaşan Şahan Gökbakar, 'Osi baba filmlerde rol istedi.😂 Recep 8 de bir süpriz yapalim mi?' diye takipçilerine sordu.