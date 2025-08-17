onedio
Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'la Buluştu Rol İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 17:42

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, tüm Galatasaraylılar gibi Şahan Gökbakar'ın da gözdelerinden biri. Fanatik Galatasaraylı Şahan Gökbakar'ın sık sık paylaşımlarına konu olan Osimhen'le bir araya geldi. Büyük buluşmada bir de esprili şekilde film projesi gündeme geldi.

Bir sezonda attığı gollerle Galatasaray'ın sevgilisi olan Osimhen çılgınlığı sürüyor.

Osimhen geçtiğimiz yıl transferin son gününde gelerek şampyonluğa direkt etki eden isimlerden biri olmuştu. Galatasaray, bu sezon Osimhen'in bonservisini alarak taraftarını bir kez daha sevindirmeyi başardı. 

Osimhen'i yakından takip edenlerden biri de fanatik Galatasaraylı Şahan Gökbakar...

Bugün Şahan Gökbakar ve Osimhen bir araya geldi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Victor Osimhen'le bir araya gelen Şahan Gökbakar, Osimhen'den ilginç de bir soru aldı. 

Osimhen, 'Filmlerinde bana da rol verecek misin?' diye sorarken Gökbakar da 'Tabi ki' yanıtını verdi.

Daha sonra Instagram'da bu anları paylaşan Şahan Gökbakar, 'Osi baba filmlerde rol istedi.😂 Recep 8 de bir süpriz yapalim mi?' diye takipçilerine sordu.

Osimhen ve Şahan Gökbakar'ın eğlenceli anlarını buradan izleyebilirsiniz:

