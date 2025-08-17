Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'la Buluştu Rol İstedi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, tüm Galatasaraylılar gibi Şahan Gökbakar'ın da gözdelerinden biri. Fanatik Galatasaraylı Şahan Gökbakar'ın sık sık paylaşımlarına konu olan Osimhen'le bir araya geldi. Büyük buluşmada bir de esprili şekilde film projesi gündeme geldi.
Bir sezonda attığı gollerle Galatasaray'ın sevgilisi olan Osimhen çılgınlığı sürüyor.
Bugün Şahan Gökbakar ve Osimhen bir araya geldi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Osimhen ve Şahan Gökbakar'ın eğlenceli anlarını buradan izleyebilirsiniz:
