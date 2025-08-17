Emrah Safa Gürkan’ın Fenerbahçe Aşkı: Doktorasının İptalini Bile Kabul Etti

Popüler tarihçi Emrah Safa Gürkan iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Fenerbahçe yeni sezonda oynadığı ilk lig maçında Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Emrah Safa Gürkan’ın Twitter’da bir kullancıya verdiği cevap ise dikkat çekti.

Emrah Safa Gürkan, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu karşısında doktorasının iptal edilmesini kabul etti. Gürkan sonrasında ise bir kullanıcıya “Geyik yapıyoruz” diyerek cevap verdi.