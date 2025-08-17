onedio
Emrah Safa Gürkan'ın Fenerbahçe Aşkı: Doktorasının İptalini Bile Kabul Etti

Emrah Safa Gürkan’ın Fenerbahçe Aşkı: Doktorasının İptalini Bile Kabul Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 10:21

Popüler tarihçi Emrah Safa Gürkan iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Fenerbahçe yeni sezonda oynadığı ilk lig maçında Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Emrah Safa Gürkan’ın Twitter’da bir kullancıya verdiği cevap ise dikkat çekti.

Emrah Safa Gürkan, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu karşısında doktorasının iptal edilmesini kabul etti. Gürkan sonrasında ise bir kullanıcıya “Geyik yapıyoruz” diyerek cevap verdi.

Dün akşam Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Göztepe golsüz berabere kaldı.

Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı Talisca gole çeviremezken, Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’nın Twitter’daki paylaşımı gündem oldu.

Bir kullancısı Emrah Safa’ya “Hocam Fenerbahçe şampiyon olacak ama doktoranız iptal kabul mü?” diye sordu, Gürkan ise teklifi kabul etti.

Emrah Safa Gürkan sonrasında ise strateji oyunu Europa Universalis’e gönderme yaparak bir paylaşım daha yaptı.

'Doktora alınır ama şampiyon olunamıyor. Ryuku wc'sinden daha zor.'

