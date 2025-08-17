Emrah Safa Gürkan’ın Fenerbahçe Aşkı: Doktorasının İptalini Bile Kabul Etti
Popüler tarihçi Emrah Safa Gürkan iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Fenerbahçe yeni sezonda oynadığı ilk lig maçında Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Emrah Safa Gürkan’ın Twitter’da bir kullancıya verdiği cevap ise dikkat çekti.
Emrah Safa Gürkan, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu karşısında doktorasının iptal edilmesini kabul etti. Gürkan sonrasında ise bir kullanıcıya “Geyik yapıyoruz” diyerek cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Göztepe golsüz berabere kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Emrah Safa Gürkan sonrasında ise strateji oyunu Europa Universalis’e gönderme yaparak bir paylaşım daha yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bir prof ve doçente futbol fanatikliği yakışmıyor
bilim adamı top adamına dönüşmemeli
😝😛😂😆😁😅😀😃😜😄🤪🤣😝