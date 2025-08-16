Sezonun İlk Maçına Çıkan Fenerbahçe, Göztepe'yle Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, son oynadığı Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Taha Altıkardeş ve Miroshi’nin yerine Dennis ile Godoi ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların sahaya çıkan kadrosu Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan ve Janderson’dan oluştu.

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı rövanş maçına göre tek değişiklik yaptı. Kadroda yer almayan Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek ilk 11’de şans buldu. Sarı-lacivertliler, maça İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11’iyle çıktı.

Her iki takımda da geniş yedek kadro dikkat çekerken, karşılaşmaya taraftar ilgisi büyüktü. Göztepe taraftarları, sezonun ilk iç saha maçına günler öncesinden tüm biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu ve takımlarına büyük destek verdi.