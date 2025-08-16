Sezonun İlk Maçına Çıkan Fenerbahçe, Göztepe'yle Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı
Sezonun ikinci haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçına çıkarken. Göztepe de kendi evinde ilk maçına çıktı. Pozisyon bakımından kısır geçen maçta skor da aynı şekilde oldu. Göztepe on kişi kalırken yedek kulübesindeki İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü.
Jayden Oostervolde de maçın son bölümünde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Göztepe'nin kendi evinde, Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçında tribünler tamamen doluydu.
Fenerbahçe isabetli şut bulmakta zorlandı son dakika forsatını da kaçırdı.
o sene bu senemi gene 😅
Olm mal mısınız ilk haftadan 5 puan geri düşmeyi nasıl başardınız?!
Altın Gol mü? Admin Sende alay ediyorsun ya,yapma böyle şeyler …