Sezonun İlk Maçına Çıkan Fenerbahçe, Göztepe'yle Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı

Sezonun İlk Maçına Çıkan Fenerbahçe, Göztepe'yle Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 23:30

Sezonun ikinci haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçına çıkarken. Göztepe de kendi evinde ilk maçına çıktı. Pozisyon bakımından kısır geçen maçta skor da aynı şekilde oldu. Göztepe on kişi kalırken yedek kulübesindeki İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü. 

Jayden Oostervolde de maçın son bölümünde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Göztepe'nin kendi evinde, Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçında tribünler tamamen doluydu.

Göztepe'nin kendi evinde, Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçında tribünler tamamen doluydu.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, son oynadığı Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Taha Altıkardeş ve Miroshi’nin yerine Dennis ile Godoi ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların sahaya çıkan kadrosu Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan ve Janderson’dan oluştu.

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı rövanş maçına göre tek değişiklik yaptı. Kadroda yer almayan Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek ilk 11’de şans buldu. Sarı-lacivertliler, maça İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11’iyle çıktı.

Her iki takımda da geniş yedek kadro dikkat çekerken, karşılaşmaya taraftar ilgisi büyüktü. Göztepe taraftarları, sezonun ilk iç saha maçına günler öncesinden tüm biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu ve takımlarına büyük destek verdi.

Fenerbahçe isabetli şut bulmakta zorlandı son dakika forsatını da kaçırdı.

Fenerbahçe isabetli şut bulmakta zorlandı son dakika forsatını da kaçırdı.

93 dakika 0-0 devam eden maç Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyona verilen penaltıyla Fenerbahçe heyecanlandı. 

6 dakikalık duraklama içinde VAR kontrolüyle gelen penaltıda topun başında Talisca geçti. Talisca'nın penaltısını Lis kurtardı, dönen topu tamamlamak isteyen Fenerbahçeli futbolcular başarılı olamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
enes tepe

o sene bu senemi gene 😅

Hecaitomix

Olm mal mısınız ilk haftadan 5 puan geri düşmeyi nasıl başardınız?!

İsco

Altın Gol mü? Admin Sende alay ediyorsun ya,yapma böyle şeyler …