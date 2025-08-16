onedio
Dünyaca Ünlü Karikatürist Omar Momani, Beşiktaş Taraftarının Jadon Sancho Çılgınlığını Çizdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 20:49

Beşiktaş yaz transfer döneminde Tammy Abraham, Ndidi ve Orkun Kökçü transferiyle taraftarını sevindirdi. Bu yıldızların ardından Jadon Sancho da taraftarın hayallerini süslemeye başladı. Sancho'nun Instagram paylaşımına yapılam milyonlarca yorum dünya basınının da gözünden kaçmadı. 

Karikatürist Omar Momani bu çılgınlığı çizgileriyle animasyona çevirdi.

Jadon Sancho, Beşiktaş taraftarının hayalini süslemeyi sürdürüyor.

Yıldız transferlerin ardından hem Başkan Serdal Adalı hem de taraftarın gönlünde yatan belki de ortak isim Jadon Sancho... Bu ihtimalin belirdiği andan itibaren Beşiktaş taraftarı Sancho'nun Instagram hesabını yorum yağmurunu tuttu. Beşiktaşlıların klişe hale gelen 'Come to Beşiktaş' geleneği bir kez daha kendini gösterdi ve Sancho'nun bir postu milyonlarca yorum aldı. 

Karikatürist Omar Momani de bu durumu anlatan animasyona imza atarak izleyenleri gülümseten bir bir video yaptı.

Omar Momani'nin hazırladığı video sosyal medyada hayli beğenildi

