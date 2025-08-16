Dünyaca Ünlü Karikatürist Omar Momani, Beşiktaş Taraftarının Jadon Sancho Çılgınlığını Çizdi

Yıldız transferlerin ardından hem Başkan Serdal Adalı hem de taraftarın gönlünde yatan belki de ortak isim Jadon Sancho... Bu ihtimalin belirdiği andan itibaren Beşiktaş taraftarı Sancho'nun Instagram hesabını yorum yağmurunu tuttu. Beşiktaşlıların klişe hale gelen 'Come to Beşiktaş' geleneği bir kez daha kendini gösterdi ve Sancho'nun bir postu milyonlarca yorum aldı.

Karikatürist Omar Momani de bu durumu anlatan animasyona imza atarak izleyenleri gülümseten bir bir video yaptı.