Dünyaca Ünlü Karikatürist Omar Momani, Beşiktaş Taraftarının Jadon Sancho Çılgınlığını Çizdi
Beşiktaş yaz transfer döneminde Tammy Abraham, Ndidi ve Orkun Kökçü transferiyle taraftarını sevindirdi. Bu yıldızların ardından Jadon Sancho da taraftarın hayallerini süslemeye başladı. Sancho'nun Instagram paylaşımına yapılam milyonlarca yorum dünya basınının da gözünden kaçmadı.
Karikatürist Omar Momani bu çılgınlığı çizgileriyle animasyona çevirdi.
Jadon Sancho, Beşiktaş taraftarının hayalini süslemeyi sürdürüyor.
Omar Momani'nin hazırladığı video sosyal medyada hayli beğenildi
