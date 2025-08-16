Premier Lig'in Hataylı Sol Beki Dennis Çirkin Azerbaycan Milli Takımını Seçebilir
Premier Lig'in başlangıcıyla birlikte yeni isimler ve yeni hikayelerde evlerimize konuk oluyor. Bu kez konuk çok da yabancı olmayan bir isim Dennis Çirkin oldu. Sunderland forması giyen Dennis, milli takım seçimiyle Ada'da gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dennis Çirkin, Dublin'de doğdu ancak kökleri Hatay'da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menajeri Azerbaycan basınına Dennis'in Azerbaycan milli takımını seçtiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın