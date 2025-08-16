onedio
Premier Lig'in Hataylı Sol Beki Dennis Çirkin Azerbaycan Milli Takımını Seçebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 18:14

Premier Lig'in başlangıcıyla birlikte yeni isimler ve yeni hikayelerde evlerimize konuk oluyor. Bu kez konuk çok da yabancı olmayan bir isim Dennis Çirkin oldu. Sunderland forması giyen Dennis, milli takım seçimiyle Ada'da gündem oldu.

Dennis Çirkin, Dublin'de doğdu ancak kökleri Hatay'da...

6 Nisan 2002 tarihinde İrlanda Dublin'de Letonyalı bir anne ve Türk bir babanın evliliğiyle dünyaya gelen Dennis, futbola da Tottenham'ın akademisi olan bir okulda başladı. Tottenham altyapısında yetiştikten sonra profesyonel kariyeri Sunderland'de başladı. 

İngiltere'nin alt yaş kategorilerinde defalarca milli olan Dennis Çirkin için ortaya çıkan milli takım seçimi haberi dikkat çekti.

Menajeri Azerbaycan basınına Dennis'in Azerbaycan milli takımını seçtiğini açıkladı.

Azerbaycan basınında idman.biz 'in haberine göre Dennis'in menajeri milli takım tercihini Azerbaycan'dan yana kullandıklarını açıkladı. Azerbaycan basını Dennis'in babasının Hataylı olduğunu belirterek bu 'geçişin' mümkün olabileceği yorumunu da okuyucularıyla paylaştı.

