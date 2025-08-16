onedio
Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac, Eylemcilere Sert Müdahale Eden Polise Kafa Tuttu

Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac, Eylemcilere Sert Müdahale Eden Polise Kafa Tuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 17:28

Sırbistan’daki protestolar, geçen kasım Novi Sad tren istasyonu çatısının çökmesiyle başladı. 16 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından halk, hükümeti altyapı projelerinde yolsuzlukla suçladı. Başta öğrenciler olmak üzere yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kasım ayından bu yana süren eylemler Vucic destekçilerini de sokağa döktü ve muhalif halka paramiliter güçler saldırmaya başladı. Polis de muhaliflere sert müdahalelerde bulunmayı sürdürüyor. 

Böyle bir akşamda ülkemizde birçok takımın formasını giyen Stimac da sokaktaydı ve polislere karşı öğrencileri savundu.

Sırbistan halkı Kasım ayından bu yana devlet yönetimine yaşanan can kayıplarının hesabını soruyor.

Sırbistan halkı Kasım ayından bu yana devlet yönetimine yaşanan can kayıplarının hesabını soruyor.

Novi Sad'da tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. O günden bu yana hesap verilmesi gerektiğini savunan halk, birkaç bakanın istifasıyla ikna olmadı Cumhurbaşkanı Vucic istifa edene kadar sokaktan çekilmeyeceğini söyleyen halka hem Vucic'e yakın paramiliter güçler hem de emniyet güçleri sert saldırılarda bulunuyor. 

Dün gece yaşanan sert saldırılarda ülkemizde birçok takımda basketbol oynamış Vladimir Stimac da yer aldı.

Stimac sokakta halkla birlikte protesto eylemlerine katıldı ve polisler karşısında öğrencileri korudu.

Stimac sokakta halkla birlikte protesto eylemlerine katıldı ve polisler karşısında öğrencileri korudu.

Stimac ülkemizde Banvit, Beşiktaş, Efes, Türk Telekom ve Fenerbahçe formaları giymişti. Sırbistan'daki eylemlerde de halkla iç içeydi. Polislerle tartışan Stimac, öğrencilerin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. 

Stimac polislere hitaben şunları söyledi: 

“Komutana, Vučić’e, kardeşi Andrej’e ve Dačić’e yazıklar olsun; hepinize yazıklar olsun! Buradan ayrılacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz, asla gitmeyeceğim. Ya beni hapse atarsınız ya da burada kalırım. İnsanları ya da çocukları dövmenize izin vermeyeceğim. Umarım mesajımı açıkça anlamışsınızdır. O silahları ve saçmalıkları derhal bırakın!”

O anlar çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı:

