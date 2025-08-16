Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac, Eylemcilere Sert Müdahale Eden Polise Kafa Tuttu

Sırbistan’daki protestolar, geçen kasım Novi Sad tren istasyonu çatısının çökmesiyle başladı. 16 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından halk, hükümeti altyapı projelerinde yolsuzlukla suçladı. Başta öğrenciler olmak üzere yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kasım ayından bu yana süren eylemler Vucic destekçilerini de sokağa döktü ve muhalif halka paramiliter güçler saldırmaya başladı. Polis de muhaliflere sert müdahalelerde bulunmayı sürdürüyor.

Böyle bir akşamda ülkemizde birçok takımın formasını giyen Stimac da sokaktaydı ve polislere karşı öğrencileri savundu.