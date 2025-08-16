Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac, Eylemcilere Sert Müdahale Eden Polise Kafa Tuttu
Sırbistan’daki protestolar, geçen kasım Novi Sad tren istasyonu çatısının çökmesiyle başladı. 16 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından halk, hükümeti altyapı projelerinde yolsuzlukla suçladı. Başta öğrenciler olmak üzere yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.
Kasım ayından bu yana süren eylemler Vucic destekçilerini de sokağa döktü ve muhalif halka paramiliter güçler saldırmaya başladı. Polis de muhaliflere sert müdahalelerde bulunmayı sürdürüyor.
Böyle bir akşamda ülkemizde birçok takımın formasını giyen Stimac da sokaktaydı ve polislere karşı öğrencileri savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırbistan halkı Kasım ayından bu yana devlet yönetimine yaşanan can kayıplarının hesabını soruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stimac sokakta halkla birlikte protesto eylemlerine katıldı ve polisler karşısında öğrencileri korudu.
O anlar çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
helal olsun Sırplar kadar olamadık
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.