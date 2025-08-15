onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu Transferinde Yaşananları Anlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu Transferinde Yaşananları Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 00:06

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda Kerem Aktürkoğlu transferinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Koç, Kerem transferinde yeni teklif yaptıklarını Benfica ile aralarında bu konuların konuşulduğunu söyledi. 

Ali Koç, 'Benfica'ya tekliflerimiz şartlıydı' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu transferi Fenerbahçe için imzaya kaldı derken son anda tüm işler başa döndü.

Kerem Aktürkoğlu transferi Fenerbahçe için imzaya kaldı derken son anda tüm işler başa döndü.

Fenerbahçe, 22.5+2.5 milyon Euro üzerinden anlaştığı Kerem için teklifini geri çekti ve 18 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Bunda Kerem'in Benfica-Nice maçında son beş dakika oyuna alınması sebebiyle Play Off turunda Fenerbahçe'nin kadroya yazamamasının etkili olduğu söylenmişti. 

Ali Koç bu konudaki gerçekleri açıkladı ve 'Benfica'ya teklifimiz şartlıydı' dedi. 

Ali Koç, “Hocamız Kerem’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Şartlarımız; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica’ya karşı oymatmama taahüdü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz.” dedi.

Ali Koç'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın