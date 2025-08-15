Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu Transferinde Yaşananları Anlattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda Kerem Aktürkoğlu transferinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Koç, Kerem transferinde yeni teklif yaptıklarını Benfica ile aralarında bu konuların konuşulduğunu söyledi.
Ali Koç, 'Benfica'ya tekliflerimiz şartlıydı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu transferi Fenerbahçe için imzaya kaldı derken son anda tüm işler başa döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç'un açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın