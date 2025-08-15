Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu Transferinde Yaşananları Anlattı

Fenerbahçe, 22.5+2.5 milyon Euro üzerinden anlaştığı Kerem için teklifini geri çekti ve 18 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Bunda Kerem'in Benfica-Nice maçında son beş dakika oyuna alınması sebebiyle Play Off turunda Fenerbahçe'nin kadroya yazamamasının etkili olduğu söylenmişti.

Ali Koç bu konudaki gerçekleri açıkladı ve 'Benfica'ya teklifimiz şartlıydı' dedi.

Ali Koç, “Hocamız Kerem’i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Şartlarımız; Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica’ya karşı oymatmama taahüdü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz.” dedi.