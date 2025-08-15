Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Yıldızlaştığı Maçta Karagümrük'ü 3-0 Yendi
Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ligin yeni ekibi Karagümrük erken bir dakikada on kişi kalsa da uzun süre oyunu dengede götürmeye çalıştı. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın performansı skorda belirleyici etken oldu. Mauro Icardi de skoru belirleyen golü attı.
Mauro Icardi ve Victor Osimhen oyuna ikinci yarıda dahil oldu.
2. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Karagümrük'ü ağırladı.
Galatasaray Barış Alper'in performansıyla ikinci haftayı da kayıpsız geçti.
Osimhen yeni sezona da VAR'a takılarak başladı.
Taraftara da gollerine de kavuştu.
