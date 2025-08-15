Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Yıldızlaştığı Maçta Karagümrük'ü 3-0 Yendi

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ligin yeni ekibi Karagümrük erken bir dakikada on kişi kalsa da uzun süre oyunu dengede götürmeye çalıştı. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın performansı skorda belirleyici etken oldu. Mauro Icardi de skoru belirleyen golü attı.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen oyuna ikinci yarıda dahil oldu.