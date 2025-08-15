onedio
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Yıldızlaştığı Maçta Karagümrük'ü 3-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 23:28

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ligin yeni ekibi Karagümrük erken bir dakikada on kişi kalsa da uzun süre oyunu dengede götürmeye çalıştı. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın performansı skorda belirleyici etken oldu. Mauro Icardi de skoru belirleyen golü attı.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

2. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Karagümrük'ü ağırladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, ilk haftada Gaziantep FK karşısında kazanan kadroyu bozmayarak aynı 11’i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, 281 gün aradan sonra kadroya dönerken, yeni transfer Victor Osimhen ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı. Galatasaray, 77 gün sonra taraftarıyla buluştu ve RAMS Park’ta dolu tribünler önünde mücadele etti. Taraftarlar, maç boyunca Filistin’e destek pankartları açtı.

Stada yeni LED ekranlar yerleştiren Galatasaray Kulübü, bu sayede reklam gelirlerini artırmayı hedefliyor. Maç öncesinde 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonu Enes Biber’e plaket verildi.

Galatasaray Barış Alper'in performansıyla ikinci haftayı da kayıpsız geçti.

10.dakikada bireysel çabasıyla devam ettirdiği pozisyonda savunmayı hataya zorlayan Barış Alper Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 23.dakikada rakip on kişi kalınca Galatasaray rahatladı ancak istediği üstünlüğü bir türlü kuramadı. 

İkinci yarıda da sürekli gol arayan taraf Galatasaray'dı. 

74.dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasına Fatih Kurucuk ters bir müdahalede bulundu ve topu ağlarına gönderdi.

Osimhen yeni sezona da VAR'a takılarak başladı.

Geldiği ilk sezon attığı ilk goller VAR'a takılan Osimhen bu maçta da fileleri havalandırdı ancak golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Osimhen, oyuna 61.dakikada Icardi ise 81.dakikada girerek Galatasaray taraftarıyla hasret giderdi.

Taraftara da gollerine de kavuştu.

81'de oyuna giren Mauro Icardi, 88.dakikada müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Aylar sonra formasına kavuşan Icardi, taraftarıyla buluştuğu maçta gol sevinci yaşayarak sevenlerini daha da mutlu etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
ayzin_

Sempatik geliyor bu takım, Barış Alper sayesinde tebrikler..

Ronayi Yalçın

Kalenin yanına kimi koysan o atar zaten golü. Önemli olan İcardi olmak değil yani forvet olunca öyle oluyor..