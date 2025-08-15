Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ile İlgili Net Konuştu

Kerem Aktürkoğlu’nun takım için değerine vurgu yapan Bruno Lage, “Kerem bizim için çok önemli bir oyuncu. Benfica’da mutlu ve sezona iyi bir başlangıç yaptı” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu için gelen teklifleri doğrulayan Portekizli teknik adam, “Evet, bir teklif aldık ancak Kerem şu anda Benfica’da mutlu ve tamamen buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta da ona güveniyorum” dedi.