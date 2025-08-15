onedio
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ile İlgili Net Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 21:37

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu yaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminden düşmedi. Fenerbahçe'nin son aşamaya geldiği iddia edilen transfer son anda sekteye uğradı. Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilse de Portekiz'den yeni bir haber geldi. Benfica teknik direktörü Lage, Kerem'in mutlu olduğunu söyledi.

Kerem Aktürkoğlu hakkında teknik direktörü Bruno Lage'den açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Benfica forması giyen Kerem’in takımındaki geleceği henüz kesinleşmiş değil. Süreci yakından takip eden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ilgisi sürerken, Portekiz ekibinin çalıştırıcısı Bruno Lage konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bruno Lage, Kerem'in mutlu olduğunu ve Benfica'ya odaklandığını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu’nun takım için değerine vurgu yapan Bruno Lage, “Kerem bizim için çok önemli bir oyuncu. Benfica’da mutlu ve sezona iyi bir başlangıç yaptı” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu için gelen teklifleri doğrulayan Portekizli teknik adam, “Evet, bir teklif aldık ancak Kerem şu anda Benfica’da mutlu ve tamamen buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta da ona güveniyorum” dedi.

Lage, Kerem'in yeni bir forma numarası belirlediğini açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki durumuna değinen Bruno Lage, “Kerem, takımımız için çok değerli bir oyuncu. Gol ve asist katkısı toplamda 25’e ulaştı. Benfica’da mutlu, yeni forma numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Takıma odaklandığını net şekilde görüyorum. Yarınki maçta da ona güveniyorum” dedi.

