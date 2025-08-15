Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ile İlgili Net Konuştu
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu yaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminden düşmedi. Fenerbahçe'nin son aşamaya geldiği iddia edilen transfer son anda sekteye uğradı. Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilse de Portekiz'den yeni bir haber geldi. Benfica teknik direktörü Lage, Kerem'in mutlu olduğunu söyledi.
Kerem Aktürkoğlu hakkında teknik direktörü Bruno Lage'den açıklama geldi.
Bruno Lage, Kerem'in mutlu olduğunu ve Benfica'ya odaklandığını söyledi.
Lage, Kerem'in yeni bir forma numarası belirlediğini açıkladı.
