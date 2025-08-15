Yıllarca Bundesliga'da Forma Giyen Thomas Müller Futbolu Bıraktı 'Soccer' Oynamaya Gitti

Bayern Münih formasıyla ikonikleşen isimlerden Thomas Müller, 17 yıl sonra altyapısından çıktığı kulübe veda etti. Birçok yıldız gibi onun da yolu MLS'e düştü. Vancouver Whitecaps'e transfer olan Müller için bugün imza töreni düzenlendi. Törende yine Müller'in bilindik eğlenceli açıklamaları vardı.