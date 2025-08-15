onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yıllarca Bundesliga'da Forma Giyen Thomas Müller Futbolu Bıraktı 'Soccer' Oynamaya Gitti

Yıllarca Bundesliga'da Forma Giyen Thomas Müller Futbolu Bıraktı 'Soccer' Oynamaya Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 19:03

Bayern Münih formasıyla ikonikleşen isimlerden Thomas Müller, 17 yıl sonra altyapısından çıktığı kulübe veda etti. Birçok yıldız gibi onun da yolu MLS'e düştü. Vancouver Whitecaps'e transfer olan Müller için bugün imza töreni düzenlendi. Törende yine Müller'in bilindik eğlenceli açıklamaları vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 yıllık bir devir kapandı ve Müller bugün resmen Bayern'den ayrıldı.

17 yıllık bir devir kapandı ve Müller bugün resmen Bayern'den ayrıldı.

Bayern Münih ve Almanya milli takımında yıldızlaşan Müller, altyapısından yetiştiği Bayern'e veda etti ve MLS takımlarından Vancouver Whitecaps ile Aralık 2026'ya kadar anlaştı. İmza töreninde ise Müller, Almanya'dan Kanada'ya gelerek MLS'te forma giymeye hazırlanışını espri bir dille ifade etti. 

Bugüne dek futbol oynadığını söyleyen Müller, ABD'nin ligi MLS'te soccer oynayacağını söyledi.

Müller'den 'SOCCER' açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın