onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yılın O Dönemi Geldi: Premier Lig Yıldızlarının İsimleri Nasıl Telaffuz Edilir?

Yılın O Dönemi Geldi: Premier Lig Yıldızlarının İsimleri Nasıl Telaffuz Edilir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 18:26

Premier Lig, futbolun beşiği olarak kabul edilirken dünyanın dört bir yanından da yıldız oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. Globalleşen dünyada her ülkeden futbolcuların başka ülkelerde oynaması isimler konusunda da zaman zaman anlaşmazlık doğurabiliyor. 

İsimleri telaffuz etmek zorunda kalan spikerler bazen eleştirilerden nasibini alsa da taraftarlar için de tezahürat üretmek zorlu hale geliyor. 

Premier Lig her sezon olduğu gibi bu sezon da bazı isimlerle eğlenceli bir video çekerek doğru telaffuzları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Premier Lig, spikerleri ve taraftarları zorlayacak isimleri bir araya getirdi ve doğru telaffuz için ipuçları verdi.

Premier Lig, spikerleri ve taraftarları zorlayacak isimleri bir araya getirdi ve doğru telaffuz için ipuçları verdi.

Premier Lig'in düzenli hale gelen isim telaffuzları içeriği bu sezon da çok beğenildi ve sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerden oldu.

İsim telaffuzlarının yer aldığı o video:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın