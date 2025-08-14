Solskjaer, Beşiktaş Tesislerinde İshal Salgını Olduğunu Açıkladı
Beşiktaş iki maç sonunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i 7-3 yenerek tur atladı. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Norveçli teknik direktör Solskjaer, Musrati ile ilgili bir soruya 'salgın' açıklamasıyla cevap verdi.
St. Patrick's'i içeride 3-2 deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş tur atladı.
Solskjaer, Beşiktaş tesislerinde salgın olduğunu söyledi.
