Solskjaer, Beşiktaş Tesislerinde İshal Salgını Olduğunu Açıkladı

Musrati'nin kadroda olmadığını hatırlatan gazetecinin sorusuna karşılık olarak Solskjaer, 'Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Kararımı diğer mevkideki oyuncuları yedek kulübesine koymak üzerine verdim. Hastaydı bir de, o yüzden İrlanda'ya gelememişti. Milot da kaçırmıştı. Tesiste salgın var, ishal salgını. El sıkmayı yasakladık. Herkes yumruk yaparak selamlaşıyor. Umarım bitecek bu salgın.' dedi.