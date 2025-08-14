onedio
Solskjaer, Beşiktaş Tesislerinde İshal Salgını Olduğunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 00:43

Beşiktaş iki maç sonunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i 7-3 yenerek tur atladı. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Norveçli teknik direktör Solskjaer, Musrati ile ilgili bir soruya 'salgın' açıklamasıyla cevap verdi.

St. Patrick's'i içeride 3-2 deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş tur atladı.

Play Off turunda Lausanne ile eşleşen Beşiktaş'ta oynanan futbol ve kadro tercihi eleştiri olmayı sürdürüyor. Solskjaer'in kadro seçimleri sık sık sorgulanırken bu maçta kadroya giremeyen Musrati soruldu.

Solskjaer, Beşiktaş tesislerinde salgın olduğunu söyledi.

Musrati'nin kadroda olmadığını hatırlatan gazetecinin sorusuna karşılık olarak Solskjaer, 'Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Kararımı diğer mevkideki oyuncuları yedek kulübesine koymak üzerine verdim. Hastaydı bir de, o yüzden İrlanda'ya gelememişti. Milot da kaçırmıştı. Tesiste salgın var, ishal salgını. El sıkmayı yasakladık. Herkes yumruk yaparak selamlaşıyor. Umarım bitecek bu salgın.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
