Arda Turan, Shakhtar-Panathinaikos Maçında Kırmızı Kart Gördü

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar Donetsk, Panathianikos ile eşleşti. Yunanistan'da 0-0 biten maçın rövanşında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar rakibini Polonya'da ağırladı.
Maça damgasını vuran olay ise Arda Turan'ın gördüğü kart oldu.
Arda Turan maçın 90.dakikasında kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Arda Turan'ın kırmızı kart gördüğü anlar:
