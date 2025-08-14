onedio
Arda Turan, Shakhtar-Panathinaikos Maçında Kırmızı Kart Gördü

Hakan Karakoca
14.08.2025 - 23:19

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar Donetsk, Panathianikos ile eşleşti. Yunanistan'da 0-0 biten maçın rövanşında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar rakibini Polonya'da ağırladı.

Maça damgasını vuran olay ise Arda Turan'ın gördüğü kart oldu.

Arda Turan maçın 90.dakikasında kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

0-0 devam eden maçta 81.dakikada Ocheretko ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Rakibin baskısının arttığı dakikalarda bir pozisyona sinirlenen Arda Turan'a hakem kırmızı kart gösterdi. Yardımcısının güçlükle sakinleştirdiği Arda Turan, maçın geri kalanını tribünden takip etti.

Arda Turan'ın kırmızı kart gördüğü anlar:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
