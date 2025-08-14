onedio
4-1'in Rövanşında Beşiktaş Kabus Gibi Başladığı Maçı Galibiyetle Bitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 22:55

Konferans Ligi'nde İrlanda ekibi St. Patricks ile eşleşen Beşiktaş ilk maçı 4-1 kazanmanın avantajıyla İstanbul'da maça çıktı. 

Maça kötü başlayan Beşiktaş art arda St. Patricks gollerini kalesinde gördü. İkinci yarı daha etkili bir futbol oynayan Beşiktaş skoru ve turu almayı bildi.

İrlanda'daki 4-1'lik maçın rövanşında Beşiktaş rakibini İstanbul'da ağırladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s’i ağırladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre iki değişiklik yaparak Joao Mario ve Ernest Muçi’nin yerine Keny Arroyo ile Milot Rashica’ya görev verdi. Maç öncesinde doğu tribününe “Palestine will be free! World will be free! No to war!” yazılı Filistin’e destek pankartı asıldı. Ayrıca iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde buluşarak karşılıklı hediyeleşti.

3.dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34.dakikada St. Patrick’s farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan serbest vuruşu kullanan Baggley’in gönderdiği topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Carty, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Hava mücadelesinde seken top, altıpas önünde McLaughlin’in önünde kaldı. McLaughlin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Beşiktaş soyunma odasına umutla gideceği golü Demir Ege ile buldu ve devreyi 2-1 geride tamamladı.

İkinci yarı farklı bir Beşiktaş izledik.

49.dakikada Tammy Abraham'ın şık golüyle eşitliği yakalayan Beşiktaş, oyuncu değişiklikleriyle gücünü daha da kabullendirdi. 

63.dakikada oyuna giren Joao Mario, 79.dakikada ağları sarsarak skoru 3-2'ye getirdi. Rakibin bu dakikaların ardından pozisyon bulamadığı maçta başka gol olmadı. 

Beşiktaş bir üst turda Lausanne ile eşleşti.

