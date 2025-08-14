4-1'in Rövanşında Beşiktaş Kabus Gibi Başladığı Maçı Galibiyetle Bitirdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s’i ağırladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre iki değişiklik yaparak Joao Mario ve Ernest Muçi’nin yerine Keny Arroyo ile Milot Rashica’ya görev verdi. Maç öncesinde doğu tribününe “Palestine will be free! World will be free! No to war!” yazılı Filistin’e destek pankartı asıldı. Ayrıca iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde buluşarak karşılıklı hediyeleşti.