Lille Yeni Transferi Berke Özer'i "Türk Mirasımız Devam Ediyor" Diyerek Duyurdu
Eyüpspor'daki performansıyla milli takım seviyesine yeniden çıkan Berke Özer, Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Uzun süredir Eyüpspor ile temas halinde olan Lille transferi resmiyete kavuşturdu.
Liller, 'Türk mirasımız devam ediyor' diyerek geçmişte Lille forması giyen Türk futbolculara gönderme yaptı.
Beklenen resmi imza geldi ve Berke Özer, Lille ile sözleşme imzaladı.
"Türk mirasımız devam ediyor."
Lille'in paylaştığı video:
