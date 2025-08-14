onedio
Lille Yeni Transferi Berke Özer'i "Türk Mirasımız Devam Ediyor" Diyerek Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
14.08.2025 - 21:19

Eyüpspor'daki performansıyla milli takım seviyesine yeniden çıkan Berke Özer, Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Uzun süredir Eyüpspor ile temas halinde olan Lille transferi resmiyete kavuşturdu. 

Liller, 'Türk mirasımız devam ediyor' diyerek geçmişte Lille forması giyen Türk futbolculara gönderme yaptı.

Beklenen resmi imza geldi ve Berke Özer, Lille ile sözleşme imzaladı.

Lille, Berke için Eyüpspor'a 4.5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro da bonus içeren bir teklif yaparak transferi noktaladı. 

Berke ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fransız kulübü, 1 numarayı da Berke'nin giyeceğini açıkladı.

"Türk mirasımız devam ediyor."

Bir video ile transferi duyuran Lille, kulüp tarihinde şampiyonluk kupası kaldıran Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yer aldığı bir video yayınladı. Videoda milli futbolcuların mesajları da yer aldı.

Lille'in paylaştığı video:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
