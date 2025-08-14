Lille Yeni Transferi Berke Özer'i "Türk Mirasımız Devam Ediyor" Diyerek Duyurdu

Lille, Berke için Eyüpspor'a 4.5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro da bonus içeren bir teklif yaparak transferi noktaladı.

Berke ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fransız kulübü, 1 numarayı da Berke'nin giyeceğini açıkladı.