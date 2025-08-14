onedio
Süper Lig'de Avrupa Kupası Maçları Öncesi Bazı Maçlar Yine Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 20:10

Ligin ilk haftasında Süper Lig'de üç maç oynanamadı. Avrupa Kupaları öncesi üç takıma Avrupa'da avantaj sağlamak adına alınan karar neticesinde üç maç ertelenmişti. Maçı ertelenen Anadolu takımları karara tepki gösterse de kritik maçlar öncesinde bu ertlemelerin yaşanabileceği söylenmişti. 

3. hafta maçları gelmeden bir erteleme haberi daha geldi.

Süper Lig başladı ancak bazı takımlar henüz sahaya çıkmadı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin ligde oynayacakları ilk hafta maçları ertelenmişti. Rakipleri Alanyaspor, Karagümrük ve Kayserispor'un tepki gösterdiği karar bir kez daha tekrarlandı.

TFF, 3.haftada da bazı maçların ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada 'Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.' ifadelerine yer verildi.

TFF'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

