Süper Lig'de Avrupa Kupası Maçları Öncesi Bazı Maçlar Yine Ertelendi

Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin ligde oynayacakları ilk hafta maçları ertelenmişti. Rakipleri Alanyaspor, Karagümrük ve Kayserispor'un tepki gösterdiği karar bir kez daha tekrarlandı.