Chelsea'den Acı Bir Şekilde Yaşamını Yitiren Jota'nın Ailesine Büyük Jest Geldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Chelsea, yaklaşık 85 milyon euro ödülün sahibi oldu. İngiliz ekibinin, futbolcuların ortak kararıyla Diogo Jota ve kardeşinin ailelerine anlamlı bir bağış yapacağı öğrenildi.

ABD’de bu yaz düzenlenen turnuvada forma giyen Chelsea oyuncuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik kısmını Jota’nın ailesine ayırdı. The Athletic’in haberine göre, bu bağış oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) olarak gerçekleşecek.