Chelsea'den Acı Bir Şekilde Yaşamını Yitiren Jota'nın Ailesine Büyük Jest Geldi
Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, arabalarıyla geçirdikleri trafik kazası sonrası acı bir şekilde yaşamını yitirmişti. Futbol dünyasını yasa boğan olayın ardından birçok kulüp taziye mesajlarını paylaşmış ve Liverpool ile dayanışma içinde olmuştu.
Chelsea ise bu dayanışmayı bir adım ileriye taşıyarak Jota'nın ailesine önemli bir destekte bulundular.
Diogo Jota'nın zamansız ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanılan ödülden Jota'nın ailesine pay verilecek.
Futbolcular aralarında 500'er bin dolar topladı.
