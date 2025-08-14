onedio
Chelsea'den Acı Bir Şekilde Yaşamını Yitiren Jota'nın Ailesine Büyük Jest Geldi

14.08.2025 - 17:31

Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, arabalarıyla geçirdikleri trafik kazası sonrası acı bir şekilde yaşamını yitirmişti. Futbol dünyasını yasa boğan olayın ardından birçok kulüp taziye mesajlarını paylaşmış ve Liverpool ile dayanışma içinde olmuştu. 

Chelsea ise bu dayanışmayı bir adım ileriye taşıyarak Jota'nın ailesine önemli bir destekte bulundular.

Diogo Jota'nın zamansız ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Diogo Jota, 3 Temmuz’da İspanya’nın Zamora kentinde geçirdiği trafik kazasında, araçta çıkan yangın sonucu kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Futbol dünyasını birleştiren bu acı olay sonrasında Chelsea de takım olarak büyük bir dayanışma hareketine imza attı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanılan ödülden Jota'nın ailesine pay verilecek.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, Diogo Jota’nın ailesine maddi destek verme kararı aldı. Batı Londra ekibinin, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde edeceği bonus gelirden sağlayacağı desteğin miktarı dikkat çekti.

Futbolcular aralarında 500'er bin dolar topladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Chelsea, yaklaşık 85 milyon euro ödülün sahibi oldu. İngiliz ekibinin, futbolcuların ortak kararıyla Diogo Jota ve kardeşinin ailelerine anlamlı bir bağış yapacağı öğrenildi.

ABD’de bu yaz düzenlenen turnuvada forma giyen Chelsea oyuncuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik kısmını Jota’nın ailesine ayırdı. The Athletic’in haberine göre, bu bağış oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) olarak gerçekleşecek.

