TFF 1.Lig'in Yeni Ekibi Serik Spor, Belgede Sahtecilik Yüzünden Küme Düşebilir

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sahibi ve teknik direktörü yabancı olan Serik Spor’dan da herhangi bir bilgi alınamadı.

Futbol Federasyonu’na yakın kaynakların aktardığına göre, ligin ilk haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Hava Yolları’ndan (THY) Serik Spor adına Antalya–İstanbul gidiş-dönüş biletleri temin etti. Ancak maç sonrası Antalya’ya dönmek yerine Bolu’da kalma kararı alan Serik Spor, dönüş biletlerinin değiştirilmesi talebini TFF’ye iletti.

TFF yetkilileri, biletlerin satın alındığını ve değişiklik yapılamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Serik Spor’dan bir yetkili, TFF adına THY’ye yazı göndererek biletlerin değiştirilmesini talep etti.