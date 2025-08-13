onedio
TFF 1.Lig'in Yeni Ekibi Serik Spor, Belgede Sahtecilik Yüzünden Küme Düşebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 23:01

Geçtiğimiz sezon 2.Lig'de şampiyon olarak 1.Lig'e yükselen Antalya ekibi Serik Spor, ilginç bir gerekçe ile PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk sebebinde sahtecilik ve yanıltma başlığı olması dikkat çekti. 

Antalya yerel basınında da geniş yer kaplayan olay sebebiyle Serik Spor'un küme düşürülebileceği iddia edildi. Hasan Yavaşlar, TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgileri Antalya Gündem'e yazdı. 

Serik Spor, 1.Lig'in yeni ekibi olarak ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı.

Lige bir puanla başlayan Serik Spor, ilginç bir madde ile PFDK'ya sevk edildi. Sahtecilik ve yanıltma başlıklarıyla sevk edilen kulübün puan silme cezası alabileceği konuşulurken Antalya Gündem gazetesi olayın daha büyü kbir skandala dönüşebileceğini yazdı.

TFF adına sahte belge düzenlemişler.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sahibi ve teknik direktörü yabancı olan Serik Spor’dan da herhangi bir bilgi alınamadı.

Futbol Federasyonu’na yakın kaynakların aktardığına göre, ligin ilk haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Hava Yolları’ndan (THY) Serik Spor adına Antalyaİstanbul gidiş-dönüş biletleri temin etti. Ancak maç sonrası Antalya’ya dönmek yerine Bolu’da kalma kararı alan Serik Spor, dönüş biletlerinin değiştirilmesi talebini TFF’ye iletti.

TFF yetkilileri, biletlerin satın alındığını ve değişiklik yapılamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Serik Spor’dan bir yetkili, TFF adına THY’ye yazı göndererek biletlerin değiştirilmesini talep etti.

Puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezalar gündemde...

Türk Hava Yolları’nın durumu TFF’ye bildirmesiyle ortaya çıkan olay, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 48. maddesinde yer alan “Sahtecilik ve yanıltma” hükmü kapsamında değerlendirildi. İlk etapta kulübün sahte lisansla oyuncu oynattığı öne sürülse de, gerçek daha sonra netleşti.

Talimat gereği 3 ila 12 puan silme cezası hatta ligden düşürme yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilen Serik Spor’un, avukatları aracılığıyla savunma hazırlığında olduğu öğrenildi.

