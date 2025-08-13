TFF 1.Lig'in Yeni Ekibi Serik Spor, Belgede Sahtecilik Yüzünden Küme Düşebilir
Geçtiğimiz sezon 2.Lig'de şampiyon olarak 1.Lig'e yükselen Antalya ekibi Serik Spor, ilginç bir gerekçe ile PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk sebebinde sahtecilik ve yanıltma başlığı olması dikkat çekti.
Antalya yerel basınında da geniş yer kaplayan olay sebebiyle Serik Spor'un küme düşürülebileceği iddia edildi. Hasan Yavaşlar, TFF'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgileri Antalya Gündem'e yazdı.
Serik Spor, 1.Lig'in yeni ekibi olarak ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı.
TFF adına sahte belge düzenlemişler.
Puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezalar gündemde...
