Süper Lig ve 1.Lig Hakemlerine Yaka Kamerası Takılacak
Futbol müsabakalarında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç yönetiminde şeffaflığı artırmak ve karar süreçlerini daha net şekilde gözlemleyebilmek amacıyla yaka kamerası uygulamasını hayata geçiriyor. Bu sistemle birlikte hakemlerin sahadaki iletişimi, pozisyonlara tepkileri ve karar alma süreçleri anbean kayıt altına alınacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'in en çok tartışılan konularından biri şüphesiz hakemler... Hakemler şimdi yeni bir konu ile gündemde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaka kamerası uygulaması Süper Lig ve 1.Lig'de uygulanmaya başlanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın