Süper Lig ve 1.Lig Hakemlerine Yaka Kamerası Takılacak

VAR'ın gelişi ile birlikte daha az tartışılacağı söylenen hakemler aksine daha fazla tartışılmaya başlandı. Bununla birlikte futbolda da kaoslar daha da arttı. Bunun önüne geçmek isteyen TFF yeni çözümler ararken 'şeffaflık' ilkesiyle yeni bir hamle yaptı.