Süper Lig ve 1.Lig Hakemlerine Yaka Kamerası Takılacak

Süper Lig ve 1.Lig Hakemlerine Yaka Kamerası Takılacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 17:47

Futbol müsabakalarında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç yönetiminde şeffaflığı artırmak ve karar süreçlerini daha net şekilde gözlemleyebilmek amacıyla yaka kamerası uygulamasını hayata geçiriyor. Bu sistemle birlikte hakemlerin sahadaki iletişimi, pozisyonlara tepkileri ve karar alma süreçleri anbean kayıt altına alınacak.

Süper Lig'in en çok tartışılan konularından biri şüphesiz hakemler... Hakemler şimdi yeni bir konu ile gündemde

Süper Lig'in en çok tartışılan konularından biri şüphesiz hakemler... Hakemler şimdi yeni bir konu ile gündemde

VAR'ın gelişi ile birlikte daha az tartışılacağı söylenen hakemler aksine daha fazla tartışılmaya başlandı. Bununla birlikte futbolda da kaoslar daha da arttı. Bunun önüne geçmek isteyen TFF yeni çözümler ararken 'şeffaflık' ilkesiyle yeni bir hamle yaptı.

Yaka kamerası uygulaması Süper Lig ve 1.Lig'de uygulanmaya başlanacak.

Yaka kamerası uygulaması Süper Lig ve 1.Lig'de uygulanmaya başlanacak.

TFF’nin duyurusuna göre yaka kamerası uygulaması ilk kez 8 Ağustos’ta oynanan Gaziantep FK–Galatasaray karşılaşmasında test edildi. Bu denemede, TFF temsilcisi yaka kamerası takarak sahadaki anlık görüntüleri kayıt altına aldı.

Kurulumu tamamlanan 7 stadyumda, artık 4. hakemler de yaka kamerası kullanacak. Otomatik olarak kaydedilen sesli ve görüntülü kayıtlar ise 5 yıl boyunca arşivde saklanacak.

