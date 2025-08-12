Arda Güler Hazırlık Maçı Performansıyla İspanyol Taraftarları Mest Etti
Real Madrid hazırlık maçında Avusturya ekibi WSG Tirol ile karşılaştı. İspanyol devi maçı 4-0 kazandı. Goller 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 81. dakikada Rodrygo'dan geldi. Milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta bir asistle oynasa da istatistikleri ve maç içinde takımı organize etmesiyle büyük beğeni topladı ve yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gözüne girmeyi başardı.
Arda'nın Tirol performansı şöyle;
İspanyol taraftarların tepkileri şöyle;
