Arda Güler Hazırlık Maçı Performansıyla İspanyol Taraftarları Mest Etti

Arda Güler Hazırlık Maçı Performansıyla İspanyol Taraftarları Mest Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.08.2025 - 22:17

Real Madrid hazırlık maçında Avusturya ekibi WSG Tirol ile karşılaştı. İspanyol devi maçı 4-0 kazandı. Goller 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 81. dakikada Rodrygo'dan geldi. Milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta bir asistle oynasa da istatistikleri ve maç içinde takımı organize etmesiyle büyük beğeni topladı ve yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gözüne girmeyi başardı.

Arda takımının ikinci golünde Mbappe'ye güzel bir asist hazırladı.

Arda'nın Tirol performansı şöyle;

Arda'nın Tirol performansı şöyle;

  • 83 dakika

  • 81 topla temas

  • 1 Asist

  • 65/71 tamamlanan pas (%92)

  • 4 uzun top

  • 4 yaratılan fırsat

  • 6 son bölgeye pas

  • 4 kilit pas

İspanyol taraftarların tepkileri şöyle;

İspanyol taraftarların tepkileri şöyle;

