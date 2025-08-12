onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Doktorlar Sallai, Fatih Terim Benzerleri... Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Doktorlar Sallai, Fatih Terim Benzerleri... Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.08.2025 - 17:12

Geride bıraktığımız haftada sosyal medyanın gündemi oldukça hareketliydi. Ligin nihayet başlaması, Ali Koç'un yat gezisi, Beşiktaş'ın kanatsızlığı derken goygoyculara epey malzeme çıktı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çözemedik cidden!

Çözemedik cidden!
twitter.com

Kanat derken?

Kanat derken?
twitter.com

Oldukça heybetli...

Oldukça heybetli...
twitter.com

İstikrar budur!

İstikrar budur!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O nereden geldi aklına?

O nereden geldi aklına?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın