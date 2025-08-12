onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Yoluna Devam Ediyor: Temsilcimiz Feyenoord’u Rahat Geçmeyi Başardı

Fenerbahçe Yoluna Devam Ediyor: Temsilcimiz Feyenoord’u Rahat Geçmeyi Başardı

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 21:57

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselmeye hak kazandı.

Fenerbahçe play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda çıktığı ilk resmi maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda çıktığı ilk resmi maçı kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe’ye zaferi getiren golleri Brown, Duran, Fred, En-Nesyri ve Talisca kaydetti. Feyenoord’un iki golü ise Watanabe’den geldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Nice eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
21
5
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın