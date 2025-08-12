Balonlar Gökyüzüne Salındı: Fenerbahçe Hayatını Kaybeden Taraftarı Duygu Özdin’i Unutmadı
Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, yakalandığı kanser hastalığı sonrasında “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı. Genç kız maalesef yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Fenerbahçe hayatını kaybeden taraftarı Duygu Özdin’i unutmadı ve dileğini yerine getirdi. Feyenoord maçı öncesinde Duygu Özdin için yüzlerce sarı lacivert balon gökyüzüne salındı.
Fenerbahçe’den anlamalı anma 👇
