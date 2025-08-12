onedio
Balonlar Gökyüzüne Salındı: Fenerbahçe Hayatını Kaybeden Taraftarı Duygu Özdin’i Unutmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 20:41

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, yakalandığı kanser hastalığı sonrasında “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı. Genç kız maalesef yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe hayatını kaybeden taraftarı Duygu Özdin’i unutmadı ve dileğini yerine getirdi. Feyenoord maçı öncesinde Duygu Özdin için yüzlerce sarı lacivert balon gökyüzüne salındı.

Fenerbahçe’den anlamalı anma 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
