Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: 330 Liralık Fiyatı ile Yeniden Raflarda
Türkiye’de “lüks” tüketim ürünlerinden olan Pringles’a ulaşım son zamanlarda gittikçe zorlaşmıştı. Şirketten “Türkiye’den çekildik” açıklaması yapılamamış ancak marketlerde Pringles bulmak imkansız hale gelmişti.
Sosyal medyada yapılan bir paylaşımla Pringles’ın Türkiye’de 330 liraya yeniden satılmaya başlandığı görüldü.
Zamanında Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star Gazetesi ile Türkiye pazarına “lüks tüketim” olarak giriş yapan Pringles en sevilen cipslerin başında geliyor.
330 liraya satışa sunulan Pringles sosyal medyada da konuşuldu. 👇
