article/comments
article/share
Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: 330 Liralık Fiyatı ile Yeniden Raflarda

Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: 330 Liralık Fiyatı ile Yeniden Raflarda

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 23:10

Türkiye’de “lüks” tüketim ürünlerinden olan Pringles’a ulaşım son zamanlarda gittikçe zorlaşmıştı. Şirketten “Türkiye’den çekildik” açıklaması yapılamamış ancak marketlerde Pringles bulmak imkansız hale gelmişti.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımla Pringles’ın Türkiye’de 330 liraya yeniden satılmaya başlandığı görüldü.

Zamanında Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star Gazetesi ile Türkiye pazarına “lüks tüketim” olarak giriş yapan Pringles en sevilen cipslerin başında geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda “Pringles Türkiye’den çekildi” haberleri basına yansımış ve Pringles sevenleri üzmüştü. Şirket ise Türkiye’den çekildiklerine dair resmi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak marketlerde Pringles bulmak imkansız hale gelmişti ama Pringles’ın yeniden market raflarda yer aldığı ortaya çıktı.

330 liraya satışa sunulan Pringles sosyal medyada da konuşuldu. 👇

twitter.com

72.5 Türk Lirası yapıyor.

twitter.com

'Hoş geldin gözümün nuru hoş geldin.'

twitter.com

'annem:

boşver o paraya kıyma alırız.'

twitter.com

'Bu bile döndü sen dönmedin yav**şak'

twitter.com

'Üzülmeyin çocuklar bizde çocukken yiyemiyorduk.'

twitter.com

'Maaşı buraya yatıracağız anlaşıldı.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
