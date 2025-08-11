onedio
Yine Aynı Bölge: Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yine Aynı Bölge: Balıkesir Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
11.08.2025 - 20:07 Son Güncelleme: 11.08.2025 - 20:21

Dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artış depremler devam ediyor. AFAD, aynı bölgede 4.1, 3.6, 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde 3 depremin yaşandığını duyurdu.

Balıkesir merkezli deprem birçok ilden de hissedilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Balıkesir merkezli deprem birçok ilden de hissedilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Sındırgı’da yaşanan artçı depremler de vatandaşları korkutuyor. Uzmanlar ise artçı depremlerin aylarca devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İşte AFAD’ın açıklamasına göre yaşanan artçı depremler

