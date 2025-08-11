onedio
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: "Devam Eden 10 Yangına Müdahale Ediliyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
11.08.2025 - 22:26

Türkiye’de sıcak hava ile birlikte poyraz da etkili olurken birçok kentte orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Türkiye genelindeki 55 orman yangının 45’inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan ayrıca Çanakkale, Bolu, Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Manisa ve Edirne’deki yangınlara ise müdahale edildiğini söyledi.

Türkiye’de birçok kent yeniden alevlere teslim oldu. Özellikle Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yerleşim yerlerine ulaşan alevler büyük korkuya neden oldu.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez Beldesi’nde yaşanan orman yangını nedeniyle 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen yaklaşık 100 vatandaş ise hastanede tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle birçok ev ve arabanın da yandığı belirtiliyor.

Çanakkale’deki yangından görüntüler 👇

Bakan İbrahim Yumaklı Türkiye genelinde devam eden yangınlar hakkında bilgi verdi.

“Yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek.”

Devam eden yangınlar

Çanakkale / Ayvacık

Çanakkale / Ezine

Bolu / Mudurnu

Kahramanmaraş / Göksun

Muğla / Milas

Hatay / Yayladağ

Manisa / Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü

Çanakkale / Merkez / Dardanos

Manisa / Soma

Edirne / Enez yangınlarına müdahale devam ediyor

