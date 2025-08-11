Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: "Devam Eden 10 Yangına Müdahale Ediliyor"
Türkiye’de sıcak hava ile birlikte poyraz da etkili olurken birçok kentte orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Türkiye genelindeki 55 orman yangının 45’inin kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan ayrıca Çanakkale, Bolu, Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Manisa ve Edirne’deki yangınlara ise müdahale edildiğini söyledi.
Türkiye’de birçok kent yeniden alevlere teslim oldu. Özellikle Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yerleşim yerlerine ulaşan alevler büyük korkuya neden oldu.
Bakan İbrahim Yumaklı Türkiye genelinde devam eden yangınlar hakkında bilgi verdi.
