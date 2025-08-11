Çanakkale’de Orman Yangını: "Maalesef Çanakkale Bir Felaketle Karşı Karşıya"

Çanakkale bir kez daha alevlere teslim oldu. Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek orman yangınıyla ilgili, “Pek çok ev yandı. Kaç ev olduğunu ancak yangın kontrol altına alındıktan sonra öğrenebileceğiz” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise “Çanakkale bir felaketle karşı karşıya” diyerek komşu illeri yardıma çağırdı.