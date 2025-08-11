onedio
Çanakkale’de Orman Yangını: "Maalesef Çanakkale Bir Felaketle Karşı Karşıya"

Çanakkale
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 17:46

Çanakkale bir kez daha alevlere teslim oldu. Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek orman yangınıyla ilgili, “Pek çok ev yandı. Kaç ev olduğunu ancak yangın kontrol altına alındıktan sonra öğrenebileceğiz” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise “Çanakkale bir felaketle karşı karşıya” diyerek komşu illeri yardıma çağırdı.

Kepez Beldesi’nin Dardanos mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı.

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması sonrasında Güzelyalı Mahallesi tahliye edildi. Habertürk’ün aktardığına göre 136 kişi denizden tahliye edildi, 47 kişiyse dumandan etkilendi.

Çanakkale Havaalanı uçuşa, Çanakkale-Ezine karayolunun 10 ila 31’inci kilometreleri ise trafiğe kapatıldı.

Habertürk yayınına bağlanan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Mücadele gece boyu devam edecek çünkü rüzgar çok etkili. Güzelyalı’da pek çok yer boşaltıldı. Pek çok ev yandı ama yangın kontrol edildikten sonra kaç ev yandığını tespit edebileceğiz.” dedi.

Yangın nedeniyle küle dönen evler 👇

Vatandaşların denizden tahliye edilme anı 👇

Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan’dan yardım çağrısı 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
