Çanakkale'de Orman Yangını: Gökyüzü ve Deniz Kara Dumanlarla Kaplandı! Vali'den Korkutan Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 15:01

Geçen günlerde orman yangınlarına teslim olan Çanakkale'de yine orman yangını çıktı. Kepez ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Valisi, 'Yangın hızla ilerliyor' dedi ve 1 köyün tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Vali, "Hızla ilerliyor" açıklaması yaptı. 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde saat 13.30'da çıkan yangın ormana sıçradı. 

Ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

Yangın böyle görüntülendi:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
