Balıkesir Depreminde Yıkılan Bina İle İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir Depreminde Yıkılan Bina İle İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 14:07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir depreminde yıkılan binanın 'inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan' gözaltına alındığını açıkladı.

1 kişi yaşamını yitirdi 29 kişi yaralandı.

1 kişi yaşamını yitirdi 29 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta  ölçeğine göre 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Balıkesir’in yanı sıra başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinin büyük bir bölümünde hissedilen depremde, 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: 2 kişi gözaltına alındı.

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: 2 kişi gözaltına alındı.
twitter.com

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

'Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır. 

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır. 

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
