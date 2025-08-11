Balıkesir Depreminde Yıkılan Bina İle İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir depreminde yıkılan binanın 'inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan' gözaltına alındığını açıkladı.
1 kişi yaşamını yitirdi 29 kişi yaralandı.
