Kandilli Rasathanesi 6.1 Büyüklüğündeki Balıkesir Depreminin Detaylarını Açıkladı

Kandilli Rasathanesi Balıkesir depreminin detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:53 TSİ’de, Alakır-Sındırgı merkezli, Mw 6.1 büyüklüğünde, sığ odaklı ve normal faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem merkezi, Batı Anadolu’nun açılma rejimi içerisinde yer alan aktif faylar ile çevrilidir. Balıkesir ili sınırları içerisinde Balıkesir, Edremit, Havran-Balya, Yenice-Gönen, Manyas Fay zonları ve Edincik Fayı önemli tektonik yapılardır. İl sınırları dışında ise kuzey-kuzeybatıda Biga-Çan Fay Zonu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey; doğuda, güneydoğuda Eskişehir-Kütahya Fay Zonları; güneyde Manisa-İzmir ve batıda Midilli-Ege Denizi Fay Zonları bulunmaktadır. Bölgedeki fay parçaları genel olarak KD-GB ve KB-GD doğrultuludur.

11 Ağustos 2025, saat 12:00 itibarıyla bölgede 420 artçı deprem kaydedilmiş olup, bunlardan 13’ü Mw4.0 büyüklüğündedir.

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, deprem aktivitesini 7/24 izlemektedir.

Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.'