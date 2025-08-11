Kandilli Rasathanesi 6.1 Büyüklüğündeki Balıkesir Depreminin Detaylarını Açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta deprem meydana geldi. Saat 19.53'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Başta İstanbul olmak üzeren yaklaşık 10 kentte şiddetli hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. 1 kişinin yaşamını yitirdiği depreme dair Kandilli Rasathanesi detayları açıkladı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kaç artçı oldu? Kandilli yanıtladı.
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem korkuyu artırdı.
Kandilli Rasathanesi açıkladı: 420 artçı meydana geldi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
