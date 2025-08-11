onedio
Kandilli Rasathanesi 6.1 Büyüklüğündeki Balıkesir Depreminin Detaylarını Açıkladı

Dilara Şimşek
11.08.2025 - 14:00

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta deprem meydana geldi. Saat 19.53'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Başta İstanbul olmak üzeren yaklaşık 10 kentte şiddetli hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. 1 kişinin yaşamını yitirdiği depreme dair Kandilli Rasathanesi detayları açıkladı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kaç artçı oldu? Kandilli yanıtladı.

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem korkuyu artırdı.

10 Ağustos'ta gerçekleşen depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Çevre illerden şiddetli hissedilen depremde vatandaşlar sokak ve caddelere akın etti. Vatandaşın yaşadığı korku ve panik anları kameralara yansıdı. Depremde yaklaşık 10 binada yıkım oldu.

Kandilli Rasathanesi açıkladı: 420 artçı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Balıkesir depreminin detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:53 TSİ’de, Alakır-Sındırgı merkezli, Mw 6.1 büyüklüğünde, sığ odaklı ve normal faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem merkezi, Batı Anadolu’nun açılma rejimi içerisinde yer alan aktif faylar ile çevrilidir. Balıkesir ili sınırları içerisinde Balıkesir, Edremit, Havran-Balya, Yenice-Gönen, Manyas Fay zonları ve Edincik Fayı önemli tektonik yapılardır. İl sınırları dışında ise kuzey-kuzeybatıda Biga-Çan Fay Zonu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey; doğuda, güneydoğuda Eskişehir-Kütahya Fay Zonları; güneyde Manisa-İzmir ve batıda Midilli-Ege Denizi Fay Zonları bulunmaktadır. Bölgedeki fay parçaları genel olarak KD-GB ve KB-GD doğrultuludur.

11 Ağustos 2025, saat 12:00 itibarıyla bölgede 420 artçı deprem kaydedilmiş olup, bunlardan 13’ü Mw4.0 büyüklüğündedir.

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, deprem aktivitesini 7/24 izlemektedir.

Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
