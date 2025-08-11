Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanının Tavırları Tepki Çekti

İstanbul’da Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamerayla semt pazarına indi. Bir pazarcının 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satmasına tepki gösteren AKP’li Bahadır, esnafı azarladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahadır’ın tavırlarına tepki yağdı. Ancak Bahadır'a destek verenler de vardı.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın tavırları tepki çekerken destek verenler de oldu.
Bahadır'a tepki gösteren de oldu destek veren de. İşte o yorumlar:
