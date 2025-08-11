onedio
Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanının Tavırları Tepki Çekti

Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanının Tavırları Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 13:28

İstanbul’da Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamerayla semt pazarına indi. Bir pazarcının 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satmasına tepki gösteren AKP’li Bahadır, esnafı azarladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahadır’ın tavırlarına tepki yağdı. Ancak Bahadır'a destek verenler de vardı.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın tavırları tepki çekerken destek verenler de oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın tavırları tepki çekerken destek verenler de oldu.

Semt pazarına inen Hakan Bahadır, o anları Instagram hesabından paylaştı. Sebze meyve fiyatlarını kontrol eden Bahadır'ın bir pazarcıya olan tavrı dikkat çekti. 

Pazarcıdan fatura göstermesini isteyen Bahadır, sebzenin ne kadar olduğunu sordu. Pazarcı 20 TL’ye aldığını söylerken Bahadır, “20 liraya adlığın 50 liraya satılır mı?” Sözleriyle tepki gösterdi. 

Pazarcı ise “İçinden bir dünya çürük çıktı” sözleriyle kendisini savundu. Bahadır, “İndirin fiyatları” diyerek yanıt verdi.  Videonun X’te gündem olmasıyla kullanıcılar yorum yağdırdı.

Bahadır'a tepki gösteren de oldu destek veren de. İşte o yorumlar:

Bahadır'a tepki gösteren de oldu destek veren de. İşte o yorumlar:
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

