Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanının Tavırları Tepki Çekti

Semt pazarına inen Hakan Bahadır, o anları Instagram hesabından paylaştı. Sebze meyve fiyatlarını kontrol eden Bahadır'ın bir pazarcıya olan tavrı dikkat çekti.

Pazarcıdan fatura göstermesini isteyen Bahadır, sebzenin ne kadar olduğunu sordu. Pazarcı 20 TL’ye aldığını söylerken Bahadır, “20 liraya adlığın 50 liraya satılır mı?” Sözleriyle tepki gösterdi.

Pazarcı ise “İçinden bir dünya çürük çıktı” sözleriyle kendisini savundu. Bahadır, “İndirin fiyatları” diyerek yanıt verdi. Videonun X’te gündem olmasıyla kullanıcılar yorum yağdırdı.