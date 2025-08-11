onedio
Haberler
Ekonomi
TÜVTÜRK Araç Muayenesi Ücreti İçin Emsal Karar! Milyonları İlgilendiriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 12:59

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti sıkça araştırılan bir konu. Araç muayene istasyonları ücretiyle ilgili milyonları ilgilendiren emsal karar verildi. Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, araç muayenesinde bir vatandaşın araç muayene ücretini kredi kartından yapması üzerine alınan 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli'nin iadesini hükmetti.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti için emsal karar.

Tunceli'de M.T. isimli bir vatandaş araç muayenesi yaptırdı. M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu durum üzerine M.T. ücret iadesinin sağlanması için tüketici hakem heyetine başvurdu. M.T.’nin talebi Tunceli  Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca reddedilirken vatandaş dava açtı. 

M.T., Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle başvurdu.

Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.

Milyonları ilgilendiren karar.

Mahkeme, 'Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine' şeklinde hüküm kurdu.

Avukat Haydar Doğan, kararın emsal olduğunu belirterek 'Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ve komisyonun tarafımıza iadesine karar verilmiştir. Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine, taleplerinin olumsuz değerlendirilmesi durumda ise ilgili mahkemelere başvurabilirler' dedi.

