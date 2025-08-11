TÜVTÜRK Araç Muayenesi Ücreti İçin Emsal Karar! Milyonları İlgilendiriyor
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti sıkça araştırılan bir konu. Araç muayene istasyonları ücretiyle ilgili milyonları ilgilendiren emsal karar verildi. Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, araç muayenesinde bir vatandaşın araç muayene ücretini kredi kartından yapması üzerine alınan 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli'nin iadesini hükmetti.
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti için emsal karar.
Milyonları ilgilendiren karar.
