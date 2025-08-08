Milyarderler Bile Bu Otomobili Alamıyor! Sadece Bir Tane Üretilen Dünyanın En Pahalı Arabası Tanıtıldı

Sıradan olmayan bu modeli milyarderler istese bile satın alamaz. Dünyada sadece 1 tane üretilen Bugatti Brouillard’ın ismi açıklanmayan ultra zengin bir kişi tarafından sipariş edildiği öğrenildi.

Brouillard sadece fiyatıyla değil sıradışı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Otomobil W16 motora sahip. 1578 beygir gücüne sahip aracına ‘inanılmaz seviyede güçlü’ olarak tanımlanıyor. Arkasında nükleer reaktör olarak isimlendirilen bir kısma sahip olan otomobil yolcuları serin tutmakla görevli. Cam tavanında 2 hava girişi olan Brouillar, özel dokumalı kumaşlarla lüksün doruklarına çıkarıyor.