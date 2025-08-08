Milyarderler Bile Bu Otomobili Alamıyor! Sadece Bir Tane Üretilen Dünyanın En Pahalı Arabası Tanıtıldı
Milyarderlerin her şeye ulaşımının sınırsız olduğunu düşünürüz; her şeyleri de satın alabileceklerinde hemfikir oluruz. Ancak şimdi okuyacağınız haber bu düşünceyi birazcık boşa çıkarıyor. Dünyanın en pahalı aracı tanıtıldı. Bugatti’nin Brouillard modelinin net fiyatı bilinmiyor ancak 30 milyon dolarlık olması bekleniyor. Bu araba üstelik dünyada sadece 1 tane üretildi. Özel tasarımlı aracı ise ismi açıklanmayan bir milyarder sipariş etti.
Dünyanın en pahalı arabası: Bugatti Brouillard
Milyarderler bile bu otomobili satın alamıyor!
