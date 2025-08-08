onedio
Milyarderler Bile Bu Otomobili Alamıyor! Sadece Bir Tane Üretilen Dünyanın En Pahalı Arabası Tanıtıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 23:06

Milyarderlerin her şeye ulaşımının sınırsız olduğunu düşünürüz; her şeyleri de satın alabileceklerinde hemfikir oluruz. Ancak şimdi okuyacağınız haber bu düşünceyi birazcık boşa çıkarıyor. Dünyanın en pahalı aracı tanıtıldı. Bugatti’nin Brouillard modelinin net fiyatı bilinmiyor ancak 30 milyon dolarlık olması bekleniyor. Bu araba üstelik dünyada sadece 1 tane üretildi. Özel tasarımlı aracı ise ismi açıklanmayan bir milyarder sipariş etti.

Kaynak

Dünyanın en pahalı arabası: Bugatti Brouillard

Bu otomobil adını Ettore Bugatti’nin en sevdiği atından ilham alınarak tasarlandı. 1578 beygir gücündeki Bugatti Brouillard dünyanın en pahalı arabası olma özelliği taşıyor. Dünyada sadece 1 tane üretilen özel tasarım otomobil tanıtıldı. Bugatti Brouillard’ın net fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak bu aracın yaklaşık 30 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.

Milyarderler bile bu otomobili satın alamıyor!

Sıradan olmayan bu modeli milyarderler istese bile satın alamaz. Dünyada sadece 1 tane üretilen Bugatti Brouillard’ın ismi açıklanmayan ultra zengin bir kişi tarafından sipariş edildiği öğrenildi. 

Brouillard sadece fiyatıyla değil sıradışı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Otomobil W16 motora sahip. 1578 beygir gücüne sahip aracına ‘inanılmaz seviyede güçlü’ olarak tanımlanıyor. Arkasında nükleer reaktör olarak isimlendirilen bir kısma sahip olan otomobil yolcuları serin tutmakla görevli. Cam tavanında 2 hava girişi olan Brouillar, özel dokumalı kumaşlarla lüksün doruklarına çıkarıyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
