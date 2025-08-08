onedio
article/comments
Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Kova Dolunayının Etkileri

Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Kova Dolunayının Etkileri

08.08.2025 - 22:28

Astroloji tutkunları Ağustos 2025'in ilk dolunayı için geri sayımı başlattı. En son dolunay 10 Temmuz'da gerçekleşmişti. Temmuz dolunayının üzerinde 1 ay geçmesinin ardından şimdi Ağustos dolunayı gündeme geldi. Ağustos 2025'in ilk dolunayı Kova dolunayı olarak adlandırılıyor. Peki dolunay ne zaman, saat kaçta? Kova dolunayın etkileri ne?

Astroloji meraklıları dolunay tarihlerini merakla takip ediyor. Her ay içerisinde dolunay tarihleri farklılık gösteriyor. En son dolunay 10 Temmuz’da gerçekleşmişti. 1 ay geçmesinin ardından Ağustos dolunayının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki dolunay ne zaman?

Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta?

2025 Ağustos ayının ilk dolunayı 9 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Kova dolunayı olarak adlandırılan bu dolunay Kova burcunda 7 derecede gerçekleşecek. Dolunay 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.36’da gözlemlenebilecek.

Kova Dolunayının Etkileri

Kova burcu astrolojide özgürlüğüne ve bağımsızlığına en düşkün burç olarak bilinir. Bu nedenle Kova dolunayının etkileri de Kova burcunun özellikleriyle beraber gelecek. Ağustos ayında gerçekleşecek dolunaydı özgürlük, yenilik düşüncesi artacak. Bu dolunay 'kendin olma' ihtiyacını güçlendirecek.

Eski bağları bırakmak için adım atmak için en uygun zaman olan Kova dolunaydında kişi kendisine hizmet etmeyen ilişkiler ve düşünce kalıplarından uzaklaşma ihtiyacı hissedecek. Ağustos dolunayı gizli kalan konuları açığa çıkarabilir, aydınlatma yaşatabilir. Kova dolunayında 'Kendimi yolumu çizmek' istiyorum sözü ön plana çıkar. Dolunay dostlukları ve sosyal çevreyi ilgilendiren gelişmeler getirebilir. Ağustos ayının ilk dolunayında mantık daha ön planda olacaktır.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
