Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Kova Dolunayının Etkileri
Astroloji tutkunları Ağustos 2025'in ilk dolunayı için geri sayımı başlattı. En son dolunay 10 Temmuz'da gerçekleşmişti. Temmuz dolunayının üzerinde 1 ay geçmesinin ardından şimdi Ağustos dolunayı gündeme geldi. Ağustos 2025'in ilk dolunayı Kova dolunayı olarak adlandırılıyor. Peki dolunay ne zaman, saat kaçta? Kova dolunayın etkileri ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astroloji meraklılarının merakla beklediği Ağustos dolunayı geldi. Dolunay ne zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kova Dolunayının Etkileri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın