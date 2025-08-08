Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Kova Dolunayının Etkileri

Kova burcu astrolojide özgürlüğüne ve bağımsızlığına en düşkün burç olarak bilinir. Bu nedenle Kova dolunayının etkileri de Kova burcunun özellikleriyle beraber gelecek. Ağustos ayında gerçekleşecek dolunaydı özgürlük, yenilik düşüncesi artacak. Bu dolunay 'kendin olma' ihtiyacını güçlendirecek.

Eski bağları bırakmak için adım atmak için en uygun zaman olan Kova dolunaydında kişi kendisine hizmet etmeyen ilişkiler ve düşünce kalıplarından uzaklaşma ihtiyacı hissedecek. Ağustos dolunayı gizli kalan konuları açığa çıkarabilir, aydınlatma yaşatabilir. Kova dolunayında 'Kendimi yolumu çizmek' istiyorum sözü ön plana çıkar. Dolunay dostlukları ve sosyal çevreyi ilgilendiren gelişmeler getirebilir. Ağustos ayının ilk dolunayında mantık daha ön planda olacaktır.