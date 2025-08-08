Almanya'nın Arka Sokaklarında Neler Oluyor? Ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya'nın Bambaşka Bir Yüzünü Paylaştı

Yüksek medeniyet seviyesine sahip ülkelerin başında Almanya geliyor. Disiplin ve düzeniyle bildiğimiz Almanya'nın arka sokaklarında ne olduğunu biliyor muydunuz? YouTube’da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Kurt Caz, bu kez Almanya’nın bambaşka yüzünü takipçileriyle paylaştı.

Kaynak