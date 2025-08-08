onedio
Almanya'nın Arka Sokaklarında Neler Oluyor? Ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya'nın Bambaşka Bir Yüzünü Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 20:57

Yüksek medeniyet seviyesine sahip ülkelerin başında Almanya geliyor. Disiplin ve düzeniyle bildiğimiz Almanya'nın arka sokaklarında ne olduğunu biliyor muydunuz? YouTube’da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Kurt Caz, bu kez Almanya’nın bambaşka yüzünü takipçileriyle paylaştı. 

Buradan izleyebilirsiniz:

Gittiği ülkelerden videolar paylaşan Kurt Caz'in bu kez adresi Almanya Frankfurt oldu.

Gittiği ülkelerden videolar paylaşan Kurt Caz'in bu kez adresi Almanya Frankfurt oldu.

YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Kurt Caz, Almanya'nın Frankfurt kentinden bir video paylaştı. 'Almanya'nın Zombi Mahallesi'nin İçinde' başlığını atan Caz, videoda Almanya'nın bambaşka yüzünü gözler önüne serdi. Yasaklı madde kullananları paylaşan Caz'in videosu bir günde yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle👇🏻

