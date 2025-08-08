onedio
İnternette Kadınları Sansürleyen Google Uzantısı 'HaramBlur' Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.08.2025 - 16:30

İnternet ortamında kadınları blurlayan Google uzantısı 'HaramBlur' geliştirildi. Tarayıcıya eklenen HaramBlur, internette dolaşıldığında videoda ve fotoğrafta görünen kadınları sansürlüyor. 'HaramBlur' X'te gündem oldu. X kullanıcıları yorumlarını art arda sıraladı.

HaramBlur'un nasıl çalıştığını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Video ve görsellerde yer alan kadınların sansürlendiği görülüyor.

HaramBlur isimli Google uzantısı X'te gündem oldu. Hep birlikte o yorumlara bakalım!

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
