Klima Bağımlılarından Tutturalamayan Kombinlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Klima Bağımlılarından Tutturalamayan Kombinlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
07.08.2025 - 18:29

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

👇

Harika hizmet!

twitter.com

Sahteception

twitter.com

Yer: bahçe

twitter.com
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti de gündemdeydi.

twitter.com

👇

twitter.com

Yazın yıldızı oldu.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Ortam yumuşatma desen var.

twitter.com

👇

twitter.com

Oluyor arada böyle...

twitter.com

Bunun için nick mi değiştirdin?

twitter.com

Kapatalım!

twitter.com
Bir de bonus ekleyelim!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
