Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 17:33

Yeni adı X gönlümüzden silemedikleri adıyla Twitter mizah açısından derya deniz. Kimi en akıllıca video kesitlerini paylaşıyor, kimi günlük hayatta yaşadıklarını paylaşıyor, kimi de cuk oturan tespitlerle ekranlarımıza konuk oluyor. Bu hafta da herkesi güldüren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

Başlıyoruz!

twitter.com

Bilen bilir...

twitter.com

👇

twitter.com

Bilen bilir v2

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
